500 Schüler in Welzheim tanzen mit Ballet-Star Eric Gauthier

Mit seiner Gauthier Dance Company am Stuttgarter Theaterhaus begeistert der kanadische Tänzer und Choreograf Eric Gauthier seit Jahren ein großes Publikum. Dazu tourt er immer wieder auch als Sänger und Gitarrist durch die Lande. Der Mann weiß, wie man Funken von der Bühne schlägt. Ein Entertainer durch und durch.

Einer seiner großen Fans ist auch Ina Schneider, die für die Stadt Welzheim den Betrieb der Christian-Bauer-Mensa des Schulzentrums koordiniert. Hier werden täglich etwa 100 Kids der umliegenden fünf Schulen versorgt. Und das seit 15 Jahren. Ein kleines Jubiläum also, zu dessen Anlass Ina Schneider nun Eric Gauthier mit seinem neuen Projekt „Moves for Future“ eingeladen hat. Zu einer Preview vor der eigentlichen Premiere. „Ich wollte zum Jubiläum gern was für die Schüler machen“, erklärt Ina Schneider, „und hoffe, dass es ein tolles Erlebnis für sie wird.“

Und so strömten denn zu den zwei angesetzten Shows insgesamt 500 Schülerinnen und Schüler auf den Platz zwischen Hohly-Halle und Kastell-Realschule in Erwartung, was da kommen sollte. Angekündigt war eine Tanz-Mitmach-Aktion mit dem berühmten Tänzer.

Zum quirlig-tropischen Dschungel-Groove einen befreienden Affenschrei

Und der hatte im Freien seinen knallgelben „Dance-Truck“ geparkt. Eine mobile Bühne, von der aus er die Schülerschar in Bewegung zu bringen versuchte. Und das war, wie sich zeigte, durchaus harte Arbeit. Das grüne Handtuch, das ihm Bürgermeister Thomas Bernlöhr zur Begrüßung überreichte, war da auf jeden Fall das Passende für das schweißtreibende Unternehmen.

Zum Anwärmen studierte Gauthier mit den Kids ein Affentänzchen ein. Aus den Boxen ertönte dazu der quirlig-tropische Dschungel-Groove eines Songs von Peter Vox. „Links, rechts, links, rechts“, machte Gauthier die Bewegungen mit geübter Eleganz vor. Dann ein gorillatypisches An-die-Brust-Schlagen mit dem finalen großen Affenschrei „Uahhh!!!“.

Der Lautstärkepegel der Schüler blieb aber ziemlich hoch. Mehrmals musste der Künstler auf dem Truck ein „Leise“ einfordern. Allmählich aber wogten und bewegten sich die Körper zur Musik. Es waren ein paar Tanzschritte, Armbewegungen und ein bisschen Mitsingen. Ein Spaß. Und den genossen unbefangen und freudig vor allem die jüngeren Schüler. Als Spaßbremse ihrer selbst aber gab sich die geplagte Pubertätsfraktion am Rande des Geschehens. Provozierend cool mit dem Ganzen nichts zu tun haben wollend. Schade.

Aber Eric Gauthier erwies sich auch hier als Vollprofi. Er zog die Sache mit bewundernswertem Charme und Elan durch. Und auf seine Frage, „sollen wir noch einen Tanz machen“, riefen vor allem die Kleinsten stürmisch und begeistert immer wieder ein „Jaaahhh!“.

„Nicht nur gutes Essen ist wichtig. Bewegung ist genauso wichtig“

Und so lud denn Gauthier zum nächsten Tier-Ballett: „Lasst uns den Eisbären-Tanz machen!“ Und dem Eisbär, so Gauthier, dem war heiß. Also Stirn wischen, Achseln fächeln, Schweiß wischen und schütteln. Dazu gab’s einen Balu-der-Bär-ähnlichen Torkel-Eisbär-Arktis-Rhythmus, zu dem auch der am Rande mitschunkelnde Bürgermeister gut gelaunt eine kleine sportliche Auszeit vom sitzenden Büroalltag nahm.

Was hatte Bernlöhr eingangs zum Mensa-Jubiläum mit der Tanz-Mitmach-Aktion gesagt? „Nicht nur gutes Essen ist wichtig. Bewegung ist genauso wichtig.“ Und die machte dann nach der „Moves for Future“-Aktion auch Appetit auf das von der Stadt mit je einem Euro gesponserte Jubiläumsmahl der Grillaktion vor der Mensa.

Und für viele Kids ist diese Tanz-Aktion im Freien mit dem Tanzstar auf dem Truck sicher, so wie sich Ina Schneider das gewünscht hat, mal „etwas Besonderes“ gewesen.