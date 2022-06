Aichstrutsee und Ebnisse: Großer Andrang bei den Badeseen am Samstag (18.06.)

Am letzten Samstag (18.06.) in den Pfingstferien ist der Andrang an Ebnisee und Aichstrutsee groß. Überall verkriechen sich die Besucher unter mitgebrachten Sonnenschirmen vor der Hitze oder springen zur Abkühlung ins Wasser, und wo Getränke verkauft werden, bilden sich lange Schlangen.

Hitze-Wochenende: Einlassstop und Besucherrekord

Kein Wunder: Die Temperatur liegt am Wochenende vielerorts konstant über 30 Grad. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Hitzewarnung herausgegeben, die aktuell (Stand 18.06., 18.28 Uhr) noch bis Sonntagabend gilt.

Das erwartet heiße Wochenende hatte im Vorfeld für Diskussionen bei Freibädern im Rems-Murr-Kreis geführt. Von Seiten des F3 in Fellbach hieß es, ein zeitweiser Besucherstopp könne bei hohem Andrang nicht ausgeschlossen werden. Der Badleiter des Waiblinger Freibads, Michael Kepler, rechnet für das Wochenende mit einem Besucherrekord.

Gab es noch freie Parkplätze?

Und im Welzheimer Wald? Trotz langer Schlangen beim Getränkeverkauf – von Chaos oder gar Parkplatznot ist die Lage an den beiden Badeseen weit entfernt. Gäste und Gastronomie sind immer noch entspannt.