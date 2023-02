Als Stadtplanerin in Welzheim gestartet: Was Lisa Kosciankowsky wichtig ist

Zugegeben: Ganz neu ist Stadtplanerin Lisa Kosciankowsky nicht mehr im Amt. Aber seit ihr Vorgänger Uli Finke unlängst in den Ruhestand gegangen ist, „ist es noch ein bisschen anders als vorher“, erzählt sie lächelnd. Mehr als ein Jahr haben beide in der Welzheimer Stadtverwaltung zusammengearbeitet. So konnte sich seine Nachfolgerin in viele Themen bereits einarbeiten und der Wechsel konnte vorbereitet werden.

Stadtplanerin in Welzheim: Das ist für die 26-Jährige der erste Job nach dem Studium. Sie bringt einiges Rüstzeug mit. „Ich habe Architektur studiert mit Vertiefungsfächern für Stadtplanung.“ Das war in Konstanz. Für die Architektur geprägt wurde sie indes bereits im Elternhaus. „Mein Vater ist Architekt. Das ist schon ein bisschen eingeimpft.“ Und so ging sie mit auf Baustellen, wurde auf Gebäude hingewiesen, das hat den Blick geschärft. Das merkt sie zum Beispiel, wenn sie mit Freunden unterwegs ist. Warum es ihr irgendwo gefällt oder nicht, das ist für Lisa Kosciankowsky nicht nur ein Gefühl. Sie kann es in Worte fassen.

"Die Stadtplanung gefällt mir eigentlich am besten, weil ich das Große, Ganze gestalten kann"

Lisa Kosciankowsky ist am südlichen Rand des Ruhrgebiets in Ennepetal aufgewachsen. Nach dem Abitur in Hagen hat sie ein Jahr in einem dortigen Architekturbüro gearbeitet. Während des Studiums in Konstanz hat sie ein Praxissemester bei der dortigen Stadtverwaltung absolviert. In den Semesterferien sammelte sie in einem Architekturbüro in der Heimat weitere Erfahrungen.

Während des Studiums gab es viel Neues und Grundlegendes zu lernen: bauen, entwerfen, planen, Bauschadenanalyse, Tragkonstruktionen und anderes. „Die Stadtplanung gefällt mir eigentlich am besten, weil ich das Große, Ganze gestalten kann“, stellte Lisa Kosciankowsky fest. Nicht nur ein einzelnes Gebäude, es geht um ein Zusammenwirken von vielen Teilen.

Nach dem Studium ging's für Lisa Kosciankowsky direkt nach Welzheim

Nach dem Studium ging’s im November 2021 direkt nach Welzheim, von der lebhaften Studenten-Metropole am Süden verheißenden Bodensee in eine schwäbische Kleinstadt. „Ich habe mir gedacht, dass es viele schöne Regionen gibt.“ Das Rathaus half, in Welzheim eine Wohnung zu finden. So lebt Lisa Kosciankowsky nun in der Stadt, für deren Erscheinungsbild sie arbeitet. „Es ist gut, wenn man selbst auch in der Stadt ist, dass man sieht, was nicht funktioniert“, findet sie. Sie fährt täglich mit dem Rad zur Arbeit, bei Wind und Wetter. „Leerstand in der Stadt ist immer ein Thema“, meint die Stadtplanerin. Ist ein Gehweg zu schmal, wo fahren die Autos zu schnell, auch so etwas merkt sie aus dem eigenen Erleben heraus.

Bauwillige zieht's auch woanders hin, wenn sie nicht vor Ort fündig werden

Wie sie überhaupt mit wachem Auge beobachtet, welche Probleme Städte im Allgemeinen haben. Sinkende Einwohnerzahlen oder recht hohe Arbeitslosigkeit etwa in ihrer Heimatregion, in Konstanz plagt eher die Wohnungsnot. Stichwort Einwohnerzahl: „Das sieht man ja auch hier schon.“ Im Außenbereich würden Flächen erschlossen, um die Einwohnerzahlen zu halten. Einerseits sind Flächen ein rares Gut. Andererseits zieht’s Bauwillige auch woanders hin, wenn sie nicht vor Ort fündig werden. Gibt es viele Supermärkte an Stadträndern, geht das häufig zulasten der Innenstädte. Klappt es, dass diese in die Innenstädte gehen, kann es an Parkplätzen dort hapern. Und ist eine Straße ideal breit für Verkehr und Feuerwehr, mag dies für die Aufenthaltsqualität weniger förderlich sein. „Man muss abwägen“, bilanziert Lisa Kosciankowsky.

Auch die Stadtsanierung ist ein Thema

In der Welzheimer Stadtverwaltung kümmert sie sich um vielfältige Themen: die Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbebauflächen zum Beispiel. Auch die Stadtsanierung ist ein Thema mit der Verschönerung des Busbahnhofs und der Grünachse zum Feuersee. Ein Planungsbüro plant den Busbahnhof, der Grünzug wurde von Uli Finke geplant als ein Vorentwurf, präzisiert Lisa Kosciankowsky, und sie betreut die Entwicklungen mit.

Macht es sie mitunter ein wenig nervös, dass ihre Arbeit später einmal quasi in Beton gegossen ist, für lange Zeit Fakten schafft? „Ich mache mir viele Gedanken darüber.“ Rückmeldungen der Planungsbüros fließen ein, die Öffentlichkeit wird beteiligt, wie es etwa beim Römerspielplatz der Fall war, die Gemeinderäte entscheiden, gibt sie zu bedenken. So entsteht eine Brücke zwischen Planung und Praxis.

Gibt es eine Art weiblicher Perspektive auf die Stadtplanung? Lisa Kosciankowsky würde das eher an der Lebenssituation festmachen, beispielsweise, wenn sich durch Kinder die Perspektive ändere. „Ich glaube, dass das eher zutage tritt als Geschlechter-Merkmale.“ Viel Wert legt sie auf das Thema Nachhaltigkeit, achtet als Radfahrerin auch auf Radwege und ist persönlich dem Einfamilienhaus nicht zugeneigt, weiß aber, dass es für viele Menschen ganz oben auf der Wunschliste steht.

„Der Job ist ein so großer Punkt im Leben. Das muss einem Spaß machen“

Viele verschiedene Themen: Die Arbeit als Stadtplanerin gestaltet sich abwechslungsreich und macht der 26-Jährigen Freude. „Der Job ist ein so großer Punkt im Leben. Das muss einem Spaß machen. Auch das war ein Grund, hierherzukommen.“ Manchmal habe sie schon Bedenken ob der Verantwortung, räumt die junge Frau ein. Sie sieht sich aber durch andere Planer und helfende Kollegen unterstützt. Und freut sich, dass sie mit ihrem Vorgänger Uli Finke über ein Jahr gemeinsam arbeiten konnte.

Fehlt ihr das pulsierende Angebot von Konstanz? Vieles, räumt Lisa Kosciankowsky ein, habe sie gar nicht so genutzt. Und der Bodensee? Sie fährt viel mit dem Rad, an einen See fahren, das geht hier auch. Am Wochenende hat es sie in Konstanz häufig in die Berge gezogen, sie geht gern bergsteigen und klettern. Doch sie fühlt sich hier wohl, sagt Lisa Kosciankowsky.