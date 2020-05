Gelassenheit, Disziplin und das Bestreben, sich gegenseitig nicht zu nahe zu kommen, das konnte man am Wochenende am Aichstrutsee beobachten. Nachdem sich die vergangenen Tage mit wolkenverhangenem Himmel, Regen, Wind und eher bescheidenen Temperaturen alles andere als einladend präsentiert hatten, lockten ab Samstagnachmittag milde Temperaturen und blauer Himmel.

Auf dem Parkplatz am See ging es am Samstagnachmittag zwar nicht so lebhaft zu, dass es eng geworden wäre, aber immerhin