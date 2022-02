Der Polizeiposten am Gottlieb-Bauknecht-Platz in Welzheim ist die neue Wirkungsstätte von Andreas Seidl. Der 47-jährige Polizeihauptkommissar leitet seit Anfang des Jahres die Dienststelle auf dem Welzheimer Wald, die neben Welzheim auch in Alfdorf und Kaisersbach zuständig ist.

Er hat damit die Nachfolge angetreten von Polizeihauptkommissar Manfred Brodtmann, der den Posten nach zahlreichen Stationen bei der Landespolizei und insgesamt 44 Jahren im Polizeidienst zuletzt sieben Jahre