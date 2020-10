Eine gute Partnerschaft ist wichtig. Sie wird in der großen Politik gepredigt und in der kleinen Politik gelebt. Seit 30 Jahren lebt die Partnerschaft zwischen Welzheim und Auerbach im Erzgebirge. Noch im Jahr der Wiedervereinigung ist entstanden, was schon Jahre vorher angestrebt wurde und auf einen Antrag der damaligen SPD-Gemeinderatsfraktion zurückging. Vor 20 Jahren und vor 25 Jahren wurde die Beziehung jeweils groß gefeiert. In diesem Jahr fiel das große Fest coronabedingt ins Wasser.