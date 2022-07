Bundesverdienstkreuz für Dieter Frey vom Historischen Verein Welzheimer Wald

Besser hätte das Wetter nicht sein können und würdiger auch nicht der Rahmen der Veranstaltung. Dieter Frey, langjähriger Vorsitzender des Historischen Vereins Welzheimer Wald, hat am Freitagabend im Museumshof aus den Händen von Staatssekretär Wilfried Klenk das Bundesverdienstkreuz bekommen. Damit würdigt der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland das außerordentliche ehrenamtliche Engagement des Welzheimers.

Auch der ehemalige Landrat Johannes Fuchs unter den Festgästen

Doch bis es so weit war, durfte der Geehrte noch viele lobende Worte über seine Tätigkeit und das Wirken in der Stadt hören. So sprach Bürgermeister Thomas Bernlöhr von einem Stück Heimat, das der Museumshof für Frey bedeute. „Es gibt für die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Dieter Frey keinen besseren Ort als den Dekanatshof.“

Dieter Frey werde ja nicht nur ausgezeichnet, weil er sich vielfältig für die Gemeinschaft einsetze, sondern auch dafür, dass er dies gemeinsam und im Team mit vielen tue. Deshalb dürften sich die meisten der anwesenden Gäste mit geehrt und ausgezeichnet fühlen. Unter den Festgästen war auch Johannes Fuchs, der als Landrat mit dem Geehrten im Schwäbischen Wald und an den Mühlen lang und eng zusammengearbeitet habe.

Wilfried Klenk, Staatssekretär im Innenministerium von Baden-Württemberg und ebenfalls langjähriger Wegbegleiter von Dieter Frey, hielt die Laudatio.

Aus freiwilligem Tun entsteht wunderbare Wertschöpfung für die Gemeinschaft

„Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss.“ Klenk zitierte einen Satz von Dr. Hermann Gmeiner, dem Begründer der SOS-Kinderdörfer. Ehrenamtliches Wirken geschehe auf freiwilliger Basis, es bestehe keine Verpflichtung, wie man sie aus dem beruflichen Umfeld kenne. Aus diesem freiwilligen Tun heraus entstehe eine wunderbare Wertschöpfung für die gesamte Gemeinschaft. Menschen wie Dieter Frey, die sich ehrenamtlich engagieren, sich aktiv einbringen, ihre freie Zeit investieren und ihr Herz an eine Sache hängen, hätten es verdient, geehrt und ausgezeichnet zu werden.

Die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland

Der Verdienstorden, auch Bundesverdienstkreuz genannt, wurde 1951 vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss gestiftet. Es handelt sich dabei um die einzige allgemeine und damit zugleich höchste Auszeichnung, die die Bundesrepublik Deutschland für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht.

Dieter Frey hat mit seinem vielfältigen Engagement im kulturellen Bereich und im Hinblick auf historische Belange in Welzheim und Umgebung große und bleibende Verdienste erworben. Seit mehr als 30 Jahren ist Dieter Frey Vorsitzender des Historischen Vereins Welzheimer Wald.

Die Aufdeckung, Wahrung und Rekonstruktion der städtischen Geschichte sind ein Stück weit zu seinem Lebensinhalt geworden. Bis heute engagiert sich der Geehrte im besonderen Maße bei der Arbeit im städtischen Archiv und bei den Recherchen über die NS-Zeit.

Aufbau und Betreuung des städtischen Museums

Die Stadt Welzheim verdankt ihrem Bürger einen historischen Rundgang mit Begleitbroschüre, den Aufbau und die Betreuung des städtischen Museums, die Wiedererrichtung und den Erhalt des Ostkastells und dessen Ausgestaltung zum Archäologischen Park. „Dies sind sicherlich die größten Meilensteine Ihrer Arbeit“, sagte Wilfried Klenk.

Intensive Spurensuche zum Konzentrationslager in Welzheim

Bei der Aufarbeitung der NS-Zeit hat Dieter Frey nach den Worten des Staatssekretärs Außerordentliches geleistet. Er war federführend bei der Ausstellung „Spurensuche zum Konzentrationslager Welzheim“ und stellte dazu die Begleitmaterialien zusammen. In Erinnerung geblieben ist der Holocaust-Gedenktag 2013. „Ohne Sie hätte er nicht stattgefunden“, so Klenk weiter.

Dieter Frey begleitete die Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte, die Errichtung der Gedenkstätte „Henkersteinbruch“ und die Aufstellung einer Erinnerungstafel auf dem früheren KZ-Gelände.

Ein weiteres Steckenpferd von Dieter Frey sind die Mühlen

„Ein weiteres großes Steckenpferd von Ihnen sind die Mühlen“, betonte Wilfried Klenk in seiner Würdigung. Auf diesem Gebiet sei Dieter Frey eine anerkannte Koryphäe und der Dreh- und Angelpunkt, wenn es im Schwäbischen Wald um den Erhalt und die Restaurierung historischer Mühlen gehe. „Ohne Sie wäre die Durchführung des alljährlichen Deutschen Mühlenwandertags undenkbar.“ Mit großem Verhandlungsgeschick habe er viele Mühleneigentümer überzeugt, am Mühlentag ihre Mühlen zu öffnen. Der „Mühlenbautrupp“ sei Ansprechpartner für alle Beteiligten, die Mühlen instand halten wollen. Durch das unermüdliche Engagement sei es gelungen, dass der Mühlenwanderweg im Schwäbischen Wald als einer der bedeutsamen Wege in Europa in das Antragsverfahren „Kulturrouten des Europarates“ aufgenommen wurde. Klenk: „Lieber Herr Frey, Sie sind uff em Wald eine Integrationsfigur mit klaren Visionen, die Sie professionell umsetzen. Dennoch bleiben Sie immer bei de Leut, sprechen deren Sprache und finden den Zugang zu den Menschen.“

Günter Brecht, Zweiter Vorsitzender des Historischen Vereins, bedankte sich bei Dieter Frey für eine rund 20-jährige gute und bereichernde Zusammenarbeit. Frey habe es immer wieder verstanden, das Vorstandsgremium immer wieder neu zusammenzustellen. Für sein Engagement in 32 Jahren als Vorsitzender erhielt Dieter Frey ein Gemälde von Friedrich Friz mit Blick auf das Walkersbacher Tal.

Das Schlusswort war für Dieter Frey reserviert. Am 24. Dezember 2021 hatte Frey einen Brief von Ministerpräsident Winfried Kretschmann erhalten, in dem er mitteilte, dass er ihn beim Bundespräsidenten vorgeschlagen habe. Das war natürlich ein besonderes Weihnachtsgeschenk.

Am Ehrentag selbst war es Dieter Frey ein besonders Anliegen, allen zu danken, mit denen er in all den Jahren in einer Vielzahl von Vereinen und Institutionen zusammengearbeitet hat.

„Und wenn ich manchmal etwas zu impulsiv und fordernd war, vielleicht auch ungerecht und verletzend, so möchte ich den heutigen Tag auch mit zum Anlass nehmen, mich dafür zu entschuldigen.“ Bedankt hat sich Frey auch bei seinem ehemaligen Arbeitgeber, der Kreissparkasse. Die eine oder andere Stunde während der Arbeitszeit durfte der Geehrte für die Ehrenämter verwenden. Ein großes Dankeschön galt auch seiner Familie und vor allem seiner Frau. Denn neben dem Beruf, dem ehrenamtlichen Engagement und der Familie war es nicht immer ganz einfach, alles unter einen Hut zu bringen. So musste die Familie sicherlich das eine und andere Mal hintenanstehen.

Die Festgäste hatten abschließend bei einem Stehempfang bei kühlem Sekt und lauen Temperaturen im Museumshof ausführlich Gelegenheit, sich über das Gesagte auszutauschen.