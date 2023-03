Die Baptistengemeinde Welzheim versucht ein Kunstexperiment

Als der Vorstand der Baptistengemeinde Welzheim in Klausur ging, um über das Jahresthema der Gemeinde für 2023 nachzudenken, lag die Lösung schnell auf der Hand. „Sonst dauert das immer sehr lange“, meint der Gemeindevorsitzende Thorsten Ameis, „aber diesmal haben wir es nach kaum einer Minute gewusst.“ Es ging um die Freude. „Nicht die, die man kurzfristig über irgendwas empfindet“, erklärt er am vergangenen Sonntag bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen im Gottesdienstraum. „Eher so eine dauerhafte Grundfreude - am Glauben und am Leben.“

Großer Andrang im Gemeindehaus

Aber wie drückt man die so aus, dass auch andere sie spüren und verstehen? Die Gemeinde entschied sich für ein Kunstprojekt, das auch die Mitbürger in Welzheim dazu anregen sollte, ihre Kreativität zu erproben. Also wurden ansprechende Flyer gedruckt und die Abgabetermine für etwaige Kunstwerke zum Thema „Freude“ landeten in der Zeitung. „Zwei oder drei Leute haben ihre Sachen tatsächlich auch dann abgegeben“, meint Ameis mit einem schwachen Grinsen. „Aber die meisten haben mich einfach angerufen.“ (30)

Am letzten Februar-Wochenende war es dann so weit. Der Verein „Kunst und Handwerk“ lieh die Stellwände aus, die Vorsitzende Ursel Börnert steuerte zwei Gemälde bei. Und der Andrang war groß - mindestens vierzig Besucher kamen in das Gemeindehaus im Amselweg, um sich die Kunstwerke anzuschauen. Und die können sich auch eine Woche später sehen lassen.

Das sind die Kunstwerke

Im Foyer der Gemeinde steht die Holzskulptur „Lebensbaum“ von Julia Kugler. Stamm und Äste recken sich plastisch auf einer ovalen Platte und beschreiben „die Freude an der Natur“. In ihrem Werk „Himmel berührt Erde“ hat sie eine gedrungene Wurzel bearbeitet und geschliffen; darüber schwebt eine zarte, hölzerne Feder und erzählt von der „Freude am Glauben“.

Kinderzeichnungen mit Bunt- oder Wachsmalstiften sind ebenso vertreten wie Acrylgemälde und Collagen. „Freude an Gottes schöner Natur“ heißt eine von Tensi Hiller.

Tier- und Landschaftsfotos sind wie Postkarten vor einem blauen Hintergrund verstreut, dazu gesellen sich ausgestopfte Stofffische, ein Seepferdchen und Muscheln, Das Ganze wirkt wie ein fröhliches Potpourri aus dem Urlaub. Anja Flors Gemälde zeigt eine Tänzerin, die sich mit ausgestreckten Armen anmutig dem Licht entgegenreckt. Ihr weiter Rock ist regenbogenbunt und verstreut wirbelnde Punkte wie farbiges Konfetti. Auf dem Bild von Martina Holzwarth aus Ebni segelt ein Boot vor einem Leuchtturm über das Meer; in einem Text daneben vergleicht sie dieses Boot mit ihrem Leben, das von Gott vor dem Kentern bewahrt wird.

Besucher bekommen Karte als Erinnerung

Das vielleicht originellste Exponat hängt direkt vor der Eingangstür. An einem Regenschirm baumeln lauter Karten, gezeichnet, beklebt und zusammengestellt von den Bewohnern des Welzheimer Limeshofes. Wer sie betrachtet, begreift, dass auch einfachste Dinge schon Grund zur Freude sein können. Auf einer Karte steht riesengroß geschrieben „Pudding“, und auf einer heißt es kurz und bündig: „Wenn das Wetter schön ist“.

Wenn die Besucher wieder gehen, bekommen sie zur Erinnerung eine Karte mit, deren Text zum Motto der Ausstellung perfekt passt: „Mit der Freude an den kleinen Dingen ist der Ozean des Wahnsinns leichter zu ertragen.“ Das ist gerade in diesen Zeiten nur allzu wahr.