In Welzheim dürfen Restaurants und Gaststätten nach der coronabedingten Zwangspause seit mehr als einer Woche wieder öffnen. Welch hohen Stellenwert die Gastronomie, auswärts und in Gemeinschaft zu essen oder einfach nur in gemütlicher Runde beisammenzusitzen, in unserem Alltag einnimmt, wurde vielen wohl erst klar, als sie darauf verzichten mussten. Welche psychischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verwüstungen dieser Lockdown angerichtet hat, wird erst allmählich wahrnehmbar,