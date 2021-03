Weil die Biologie in der Welzheimer Kläranlage aus dem Gleichgewicht geraten ist, ist zuletzt nicht vollends geklärtes Wasser mit einer stark erhöhten Ammonium-Konzentration in die Lein geraten. Es wird angenommen, dass Unbekannte Ende der vergangenen Woche Diesel oder Verdünnungsmittel in die Kanalisation geleitet haben. Dieser Verdacht dränge sich aufgrund einer Geruchsspur auf, die sich in der Kanalisation bis hin zum Gewerbegebiet verfolgen lasse, erklärt Ralph Hägele, Welzheimer