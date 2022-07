Ein fitter Körper bei Hitze ist wichtig: Fitness-Coaches aus Welzheim geben Tipps

„Schmerzen sind nur Glücksgefühle, die etwas wehtun“, scherzt Rüdiger Gamm, einer von vielen Fitness-Coaches im Fitnessstudio Clever-Fit in Welzheim, welche eine individuelle Betreuung ermöglichen. Von einigen Mitgliedern wird berichtet, dass es oft ein langer Weg ist, den ersten Schritt zu tun: Von den ersten Überlegungen, etwas mehr für die Gesundheit, das Wohlbefinden und das Aussehen zu machen, bis hin zum Probetraining im über 800 Quadratmeter großzügigen Welzheimer Studio. Der ZVW will mit diesem Bericht einen Beitrag dazu leisten, wie dieser erste Schritt – stellvertretend für viele Fitnessbereiche – aussehen kann und all jenen Mut machen, die bisher noch zögern.

„Bei uns bekommt man in familiärer, freundlicher Atmosphäre erst mal einen kleinen Rundgang, verrät Benjamin Wolff, Studioleiter vom Clever-Fit. „Bei einem Besuch geht es um dich und deine Interessen, daher gehen wir zu Beginn gemeinsam die wichtigsten Infos durch, die für dein Training relevant sind“, erklärt der Sportfachmann.

Nachdem man sich in der Umkleide ins Sportgewand geworfen hat, geht es dann auch schon los mit dem Aufwärmen. Zehn Minuten lockeres Cardiotraining fürs Herz-Kreislauf-System sind, laut Wolff, zu Beginn vollkommen ausreichend. Im Anschluss gehts an die Geräte und man absolviert ein Zirkeltraining. Das heißt, durch einfach umsetzbare Geräte inklusive Ampelsystem, bestehend aus einer in der Mitte der Geräte stehenden Lichtsäule, weiß der Trainierende genau, „wann man starten und wann man aufhören muss“.

Die Regeneration nach dem Training wichtig

So lässt sich das erste Training schnell und verständlich umsetzen. Je nach Bedarf geht es nach der Zirkeleinweisung, die übrigens den ganzen Körper wie Bein- und Oberkörpermuskulatur beansprucht, in Richtung Funktional-Bereich. Hier kann man sowohl die Koordination auf einem Balanceboard wie auch die Mobilisation, beispielsweise durch Widerstandsbänder, verbessern.

„Falls es einem dann immer noch nicht genügt, verrät Wolff und zwinkert dabei mit den Augen, „gibt es noch eine kleine Session auf unseren Power Plates“. Das Studio ist während des Trainings gut besucht, aber man hat ausreichend Platz und wird von der Einrichtung und Ruhe positiv überrascht.

Das Clever-Fit ist ein echter Ort zum Verweilen und Regenerieren. „Natürlich ist nun nach dem Training die Regeneration wichtig“, weiß Wolff. Nebst dem sauberen Umkleide- und Duschbereich mit Wohlfühlfaktor gibt es zusätzlich eine Massageliege. Beim Training im Welzheimer Studio ist der Nassbereich übrigens im Vertrag mitbeinhaltet, auch die kostenfreie Getränkebar in der Studiomitte. „Bei uns trainieren übrigens alle Generationen und alle sind auch herzlich willkommen“, lädt Benjamin Wolff hier nochmals ein.

Wer nun Lust bekommen hat, selbst einmal „Gesundheit, Kraft und Fitness-Luft zu schnuppern“, ist im Welzheimer Studio jederzeit willkommen. Trainer Rüdiger Gamm lässt es sich nicht nehmen, zum Ende noch eine seiner vielen Anekdoten einzubringen und muss dabei selber verschmitzt lächeln: „Das Geheimnis beim Bankdrücken ist, das Gewicht so lange zu drücken, bis es oben ist …“ Na dann, auf die Gesundheit: Der erste Schritt wäre vielleicht heute schon gemacht.