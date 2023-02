Ein Jahr Verzögerung: Kindergarten in Welzheim soll im Herbst fertig sein

Im Juli, August soll der Anbau an den Kindergarten in Welzheim-Breitenfürst fertig sein. Anschließend kann die Kindergartengruppe aus dem Altbau sowie jene aus dem Interimsquartier Bürgerhaus in den neuen Anbau einziehen. Eine dritte Gruppe kommt noch in den Kindergarten, wenn der Altbau fertig saniert ist. Das soll im Oktober der Fall sein, umreißt Jan Wölfl, Leiter des Hochbaubereichs in der Stadtverwaltung Welzheim, den Zeitplan.

Statt bisher einer Kindergartengruppe wird es künftig Platz für drei geben

Die Kinder werden im Oktober, wenn alles klappt wie vorgesehen, einen sanierten Altbau vorfinden sowie einen modernen zweigeschossigen Anbau. Statt bisher einer Kindergartengruppe wird es künftig Platz für drei geben. Alt- und Neubau werden miteinander verbunden sein.

Insgesamt werden bis zu 75 Kinder betreut werden. Und: „Wir haben so geplant, dass man mit weiteren Umbauarbeiten in den Ganztagsbetrieb und in die Kleinkindbetreuung gehen könnte. Wir haben versucht, uns so viele Optionen wie möglich offenzuhalten.“

Ein Jahr Verzögerung: Es kamen verschiedene Faktoren zusammen

„Ganz ursprünglich wollten wir zum letzten Kindergartenjahr fertig sein“, sagt Jan Wölfl zum Zeitplan des Vorhabens, der diesbezüglich den September 2022 vorsah. Doch es kam anders als geplant. „Es kamen tatsächlich verschiedene Faktoren zusammen“, sagt Jan Wölfl rückblickend. Für den Rohbau war das einzige eingegangene Angebot so viel zu teuer gewesen, dass die Arbeiten erneut ausgeschrieben werden mussten. Das kostete natürlich Zeit, mit dem Rohbau wurde später begonnen. Zudem habe es Kapazitätsprobleme in der Verwaltung gegeben, so der Bauingenieur weiter. Parallel wurden nämlich auch das alte Schulhaus in Aichstrut sowie das Limes-Gymnasium saniert.

Damit nicht genug: „Es hat die Witterung reingespielt und die allgemeine Auslastung der Handwerker.“

Die Corona-Lockdowns in China sowie der Krieg gegen die Ukraine bewirkten Lieferengpässe, Preissteigerungen und Unsicherheiten in der Baubranche. „Die Bauzeit ist ungewiss“, hatte der Stadtbauamtsleiter unserer Zeitung in dem Zusammenhang im Mai des vergangenen Jahres zum Kindergartenanbau in Breitenfürst gesagt. So schlimm, wie damals vermutet, kam es dann allerdings zum Glück doch nicht. „Der Markt hat sich stabilisiert“, beobachtet Jan Wölfl. „Beim Rohstahl sind die Preise eher wieder wie in der Vorkriegszeit. Die Spitze ist wieder abgeflacht.“

Spurlos gingen die Entwicklungen freilich auch an der Kindergarten-Baustelle nicht vorüber. Bei den Stahlbauarbeiten zum Beispiel gab es Mehrkosten von 20.000 Euro gegenüber der Kostenberechnung. Aber: „Wir sind guter Dinge, dass wir das einfangen können über das Baugeschehen“, blickt Wölfl bei der Kostenentwicklung auch auf andere Gewerke der Baustelle.

Auch für die Gewerke der Haustechnik sind die Kosten gestiegen, und zwar um rund 50.000 bis 60.000 Euro. „Das sind circa 15 Prozent der Auftragssumme. Das ist okay“, ordnet Jan Wölfl ein.

Alles in allem geht der Fachmann davon aus, dass das Bauprojekt doch nicht so viel teurer wird wie noch im vergangenen Jahr befürchtet. Damals war man von 3,2 Millionen Euro ausgegangen. Ursprünglich waren 2,4 Millionen Euro kalkuliert worden. Die Kosten wurden allerdings erstmals mitten in der Corona-Pandemie und vor dem Ukraine-Krieg berechnet, gibt Jan Wölfl zu bedenken. Mit Blick auf die Pandemie und den Krieg sei das Budget im April vergangenen Jahres vorsorglich erhöht worden auf 3,2 Millionen Euro. Doch Wölfl sagt zum Bauvorhaben: „Ich hoffe, dass wir es mit drei Millionen abschließen können.“

Was sich auf der Baustelle tut, ist auch für die Kindergartenkinder interessant

Ein Kran vor der Tür, dazu allerlei Material und viele Bauarbeiter: Was sich auf der Baustelle alles tut, das ist natürlich auch für die Kindergartenkinder interessant, hat Jan Wölfl vor allem während der Rohbauphase beobachtet. Allmählich gibt es allerdings nicht mehr ganz so viel zu sehen. Die Arbeiten verlagern sich mehr ins Innere des Anbaus. Der Anbau an den Kindergarten hat einen Stahlbetonbau als Keller. Das eigentliche Gebäude ist in Holzständerbauweise gebaut. Für beide ist der Rohbau fertig. Die Dachabdichtung des Flachdachs ist weitestgehend fertig, die Zimmermänner bauten beim Vor-Ort-Besuch das Dach des Treppenhauses ein.

Die Fenster werden noch eingebaut, die Fassaden verkleidet. „Eine Dachbegrünung kommt noch darauf für den ökologischen Faktor.“

Sind die Fenster eingebaut, beginnt der Innenausbau. Die Haustechnik hält Einzug mit Arbeiten für Heizung, Lüftung, Sanitäres und Elektroarbeiten. Auch ein Aufzug wird montiert, sodass der gesamte Kindergarten barrierefrei zugänglich wird.

Zuerst, so ist’s geplant, wird der Anbau des Kindergartens fertiggestellt. Dann ziehen die Kinder ein beziehungsweise um. Eine Kindergartengruppe ist ja derzeit noch interimsmäßig im Bürgerhaus untergebracht. Und eine dritte Gruppe kommt im Oktober neu hinzu.

Bürgerhaus Breitenfürst wird künftig vom Kindergarten aus beheizt

Sind die Außengerüste abgebaut, wird auch der Außenbereich des Kindergartens einbezogen. Der Garten wird hinten ein wenig erweitert. Der Anbau erhält zwei Terrassen aufgrund der Höhensituation. Und auch das eine oder andere zusätzliche Spielgerät soll es in Abstimmung mit dem Kindergarten geben.

Aus energetischer Sicht ist mit dem Bauprojekt ein sehr hochwertiges Gebäude entstanden, ergänzt Wölfl. Beispielsweise werden der Neu- und Altbau sowie das Bürgerhaus Breitenfürst künftig von einer Holzpelletheizung im Kindergarten beheizt.