Ein Vorbild in der Corona-Krise: Der Welzheimer Philip Köngeter packt an

Viele Menschen leisteten und leisten noch während der Corona-Pandemie Großartiges, um anderen zu helfen. Aber sie schwimmen unter dem Radar: Die Welzheimer Zeitung stellt in einer Serie einige Menschen aus dem Welzheimer Wald vor, die es verdient haben, Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Idee dazu hatte Welzheims Stadträtin Brigitte Macha, und so ist es nicht verwunderlich, dass den Startschuss dieser Serie ein Stadtratskollege macht, nämlich Philip Köngeter.

Gerade einmal zweieinhalb Jahre ist es her, da drohte Deutschland einzufrieren. Hatte man Wochen davor noch abgewiegelt und beruhigt, die Covid-19-Pandemie sei weit entfernt und werde, wenn überhaupt, dann ähnlich der Sars-CoV-1-Pandemie 2003 nur ganz allmählich und höchstens sporadisch ihren Weg aus Asien nach Europa finden. Doch nur wenige Wochen nach ihrem ersten Auftreten in China war Sars-CoV-2 - die Corona-Pandemie - hierzulande angekommen.

In dieser Zeit der Verunsicherung, Sorge und der Existenzängste, so die Welzheimer Gemeinderätin Brigitte Macha im Rückblick, habe sich die Bürgergesellschaft einmal mehr bewährt. Dies nicht zuletzt dank Menschen in Behörden, Vereinen, Praxen, öffentlichen, medizinischen und pflegerischen Einrichtungen, in Betrieben oder einfach nur aus persönlicher Initiative heraus, die durch ihren Mut, ihr Engagement, aus Pflichtbewusstsein oder Gemeinschaftssinn heraus sich der großen Herausforderung der Jahre 2020 und 2021 stellten und sich dort einbrachten, wo es nottat.

Es sei ja schon eine Weile her, als Corona über uns alle hereinbrach, blickte Philip Köngeter im Gespräch mit der Welzheimer Zeitung zurück. Keiner habe gewusst, wie sich die Bedrohung weiter entwickeln und was noch alles auf uns zukommen würde hinsichtlich Lockdowns, Ausgangssperren, Betriebsschließungen und Kontaktbeschränkungen. Eine der ersten Regelungen, erinnerte sich Köngeter, habe damals darin bestanden, dass Personen, die auf Corona positiv getestet wurden, in Quarantäne mussten. Was passiert mit Bürgerinnen und Bürgern, die niemanden haben, der sich um sie kümmern oder für sie einkaufen gehen kann, oder dessen Angehörige dafür zu weit weg wohnen, habe er sich gefragt. Wie kann man diese Menschen überhaupt erreichen?

Er habe sich gesagt, man müsse doch älteren, kranken oder immunschwachen Menschen helfen bei ihren Einkäufen, für sie Botengänge übernehmen oder womöglich auch mal den Hund ausführen. „Mein erster Impuls war“, erinnerte er sich, „der Staatsapparat schickt Menschen deutschlandweit in Quarantäne. Er kümmert sich aber nicht darum, wie diese Menschen versorgt werden. Von einem Einkaufsservice hört man kein Wort.“ Dies sei der Startschuss gewesen für die Aktion „Welzheim gegen Corona. Wir halten zusammen“.

Corona: Menschen in Quarantäne geschickt, aber wie kann man einkaufen?

Gefragt seien die Jungen und Gesunden gewesen. Es sei deren Aufgabe gewesen, sich der Alten, Kranken und besonders Gefährdeten anzunehmen. Wer Hilfe benötigt, der sollte sie auch bekommen, habe er sich gesagt. Aber wie könne man es schaffen, Hilfesuchende und Helfer zusammenzubringen? Denn selbstverständlich wäre eine solche Aktion nicht von ihm im Alleingang zu stemmen; dies sei ihm von vornherein klar gewesen.

Der erste Schritt habe darin bestanden, eine Internet-Seite zu entwerfen, auf der er beschrieb, wie er sich vorstellte, wie so ein Einkaufsservice funktionieren könnte, wer Hilfe beantragen und als sich Unterstützer anbieten könnte. Als Nächstes habe dieses Angebot auch unter die Leute gebracht werden müssen. Schließlich, so seine Überlegung, würde es sich bei denjenigen, die Hilfe in Anspruch nehmen müssten, zu einem Gutteil um ältere Menschen handeln, also um solche, die sich nicht unbedingt ständig im Internet bewegten und Websites besuchten.

Breite Unterstützung bei der Stadtverwaltung und der Zeitung

An dieser Stelle seien nun die Zeitung und die Stadt ins Spiel gekommen. Bei beiden habe er offene Türen eingerannt und sei auf breite Unterstützung gestoßen. Die Welzheimer Zeitung wies auf die Aktion hin, und die Stadtverwaltung erlaubte ihm, ein Plakat gebührenfrei aufzuhängen, mit dem er sich an die Bevölkerung wandte. Doch Bürgermeister Thomas Bernlöhr und die Stadtverwaltung ließen es damit nicht bewenden! Sie richteten eine Telefon-Hotline ein, bei der sich Hilfesuchende melden konnten. Ihm allein wäre es schließlich nicht möglich gewesen, alles abzudecken.

Die Stadt habe die Hilfsgesuche an ihn weitergegeben, anhand eines digitalen Stadtplans habe er dann die möglichen Helfer ausgewählt. Er habe dann zunächst mit den Hilfesuchenden Kontakt aufgenommen, sich vergewissert, welche Unterstützung sie genau benötigten, ob einmaliges oder mehrfaches Einkaufen oder Gassigehen mit dem Hund. Dann habe er sich mit dem potenziellen Helfer in Verbindung gesetzt, ihm den Hilfesuchenden und dessen Bedürfnisse vorgestellt, Telefonnummer und Namen weitergegeben und gebeten, ihm zurückzumelden, ob der Kontakt tatsächlich zustande gekommen sei. Ungefähr 40 Personen konnte auf diese Art und Weise geholfen werden, knapp 80 freiwillige Helferinnen und Helfer nahmen sich ihrer an, so Köngeter. Der Einkaufsservice funktionierte, im Laufe eines Jahres entwickelte er sich fast zu einem Selbstläufer.

Doch damit habe er sich noch nicht zufriedengegeben, erzählte Köngeter weiter. Wie geht es eigentlich den Einzelhändlern und den Gastronomiebetrieben, die im Zuge des Lockdowns nur noch ausliefern oder an der Tür verkaufen dürfen, habe er sich gefragt. Zum Glück verfüge Welzheim noch über Einzelhandelsbetriebe, Dienstleister und Gastronomie im Innenstadtbereich, die wesentlich dazu beitragen, das soziale Miteinander zu gestalten und das städtische Leben lebenswert zu machen. Sein Gedanke sei gewesen, das Möglichste dazu beizutragen, diesen Betrieben über die schweren Monate hinweg zu helfen, damit diese städtische Gemeinschaft auch nach dem Ende der Pandemie weiter funktionieren könne. Also habe er die Homepage „Welzheim gegen Corona. Wir halten zusammen“ als Plattform zur Verfügung gestellt, auf der die Geschäfte und Gastronomiebetriebe darüber informieren konnten, ob sie ihrer Kundschaft Abhol- und Lieferdienste anbieten würden.

Die Homepage selbst sei bis Ende 2021 17 000-mal besucht worden, die Liste mit den Unternehmen ca. 300 000-mal aufgerufen. In der Zwischenzeit, sinnierte Köngeter, hätten sich ja auch bei den Hilfsdiensten die entsprechenden Strukturen gebildet, aber er sei davon überzeugt, vor allem in der Anfangszeit einen nicht ganz unwichtigen Beitrag geleistet zu haben. Möglich geworden sei dies letztendlich durch die vielfältige Unterstützung, die er erfahren habe, nicht zuletzt dank der Stadtverwaltung, die den Telefondienst übernommen und der Aktion dadurch einen amtlichen Anstrich verliehen habe.

„Bürgermeister Thomas Bernlöhr hatte die Strippen stets in der Hand“; dies sei der Vorteil in einer kleineren, überschaubaren Gemeinde wie Welzheim, wo man sich gegenseitig kenne, vertraue und wisse, mit wem man es zu tun habe.

Anfang dieses Jahres, kam Köngeter zum Abschluss, habe er die Homepage mit den Listen der Unternehmen vom Netz genommen, sie hatte ihren Zweck erfüllt und wurde nicht mehr benötigt. „Und wir alle hoffen“, so sein Fazit, „dass solche Zeiten nie wieder kommen!“