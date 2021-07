„Extravagant in seinem Industrielook mit Flair“, „eine Atmosphäre, die zum Erkunden und Entdecken einlädt“, „der richtige Ort, um die für jeden passende Küche zu finden“, oder auch nur kurz und bündig „Ich bin geflasht“, und „Einfach genial!“ So lauteten Kommentare von Besuchern bei der Eröffnung des neuen Küchenstudios von „Hörsch“ in der Welzheimer Friedrich-Bauer-Straße.

Für Torsten Hörsch und seine Schwester Nicole Köngeter war die Neueröffnung Anlass, am Freitag und am Samstag