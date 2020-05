Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg auf dem europäischen Kriegsschauplatz. Das Kriegsende vor 75 Jahren ist für uns der Anlass für eine kleine Artikelreihe. In einer dreiteiligen Serie werden wir dieses Ereignis und den Neubeginn näher beleuchten und dabei auf verschiedene Quellen zurückgreifen. In Welzheim wurde kurz vor Kriegsende nicht nur das Konzentrationslager aufgelöst, es fand auch in dieser Zeit die Übergabe der Stadt an die Amerikaner statt, dank eines mutigen Mannes o