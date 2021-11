In den Kindertagesstätten in Baden-Württemberg fehlen etwa 27 000 Fachkräfte. Das hat eine Befragung der Gewerkschaft Verdi in Kooperation mit der Hochschule Fulda in bundesdeutschen Kindertagesstätten ergeben. Der Fachkräftemangel in den Kitas gibt auch in Zukunft Anlass zur Sorge. Darauf weisen zum Beispiel die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg sowie eine Studie der Bertelsmann-Stiftung hin.

Bis auf eine pädagogische Stelle, die gerade

{element}