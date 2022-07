Firma Christian Bauer in Welzheim: Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz aus

Ein technischer Defekt hat am Donnerstag (21. Juli) gegen 9.15 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr bei der Firma Christian Bauer in Welzheim geführt. In der Schorndorfer Straße im Gebäude Nummer 32 hatte sich eine Störung im Kompressorraum ereignet. Warme Luft wurde nicht ins Freie abgeführt, sondern in den Raum.

Betreffende Mitarbeiter wurden evakuiert

Das löste die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr Welzheim war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort, ebenso die Polizei. Ein Brand lag nicht vor, sondern ein technischer Defekt. Die betreffenden Mitarbeiter wurden evakuiert. Es bestand aber keine Gefahr für das Personal. Die Ursachenbehebung läuft, teilte das Unternehmen unserer Zeitung mit.