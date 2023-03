Giftköder ausgelegt: Präparierte Wurststücke als Gefahr für Hunde in Welzheim

Präparierte Wurststückchen, die mit einem Granulat präpariert waren, wurden vor einigen Tagen an der Tilsiter Straße in Welzheim gefunden und der Polizei übergeben. Die Polizei hat mit einem öffentlichen Warnhinweis und einem Zeugenaufruf reagiert. Pressesprecher Rudolf Biehlmaier hat jetzt auf Anfrage unserer Zeitung nun erklärt, dass sich bisher kein geschädigter Tierhalter gemeldet hat und wahrscheinlich kein Schaden entstanden ist. Bei der Tilsiter Straße handelt es sich um eine beliebte Strecke zum Gassigehen. Zwar hat die Polizei von einer aufwendigen chemischen Untersuchung der präparierten Wurststücke abgesehen, geht aber davon aus, dass es sich tatsächlich um Giftköder handelt. Das ist laut Biehlmaier an der Art der Präparierung mit dem Granulat, das in die Wurst eingearbeitet worden war, zu erkennen.

Auf Facebook war in der Welzheimer Gruppe eine Warnmeldung gekommen

In der Gruppe „Welzheimer Wald - unsere Heimat“ auf Facebook hatte ein Nutzer den Fund gemeldet. „Präparierte Wurststückchen mit irgendeinem Granulat in der Tilsiter Straße gefunden (wurde an mehreren Stellen verteilt). Das, was ich finden konnte, hab' ich entsorgt. Passt auf eure Hunde auf!!!“ Die Polizei bittet, in diesem Zusammenhang mit Warnmeldungen in den sozialen Medien vorsichtig zu sein, wenngleich in diesem Fall die Warnung ihre Grundlage hat. Oft seien solchen Fälle nicht gründlich geprüft worden und es würde sich eine andere Erklärung für eine Vergiftung ergeben. So kann ein Hund versehentlich Kunstdünger von den Feldern oder Äckern aufnehmen oder ein Wurststück, das versehentlich verloren wurde und verdorben ist.

Bereits im Mai 2021 hatte derselbe Facebook-Nutzer Ähnliches gepostet. Nun kann man annehmen, dass es sich um dieselbe Person gehandelt hat, die den Giftköder ausgelegt hat. Bewiesen ist dies aber nicht. Laut ihm handelte es sich auf jeden Fall um dieselbe Wurst, nur das die Wurstscheiben jetzt mit einem Zahnstocher zusammengesteckt waren. Ein Spaziergänger hatte die Wurst gefunden, nachdem seine Hündin davon gegessen hat. Zum Glück hat das Tier dabei kein Gift erwischt, ihm geht es gut. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 71 81/20 40 gerne entgegen.

Pressesprecher Rudolf Biehlmaier bittet die Tierhalter, solche Fälle auch der Polizei zu melden und geht von einer Dunkelziffer aus. Letztendlich ist es sehr aufwendig, so eine Tat, die rein juristisch eine Sachbeschädigung ist, nachzuweisen. Nur mit sehr aufwendigen Untersuchungen beim chemischen Landesuntersuchungsamt in Fellbach kann der Wirkstoff tatsächlich festgestellt werden.

Im Paragrafen 17 des Tierschutzgesetzes steht: „Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder

2. einem Wirbeltier aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt.“

Nicht nur Hunde sind gefährdet, sondern auch streunende Katzen

So weit die gesetzliche Regelung. Das Problem dabei: Es ist nicht einfach, den Täter zu ermitteln. Dennoch wird die Polizei in jedem Fall die Ermittlungen aufnehmen und jeden Einzelfall darauf prüfen, welche Maßnahmen angemessen sind. Wichtig ist deshalb die Vorbeugung. Der Hundehalter sollte sein Tier immer unter Kontrolle halten. Läuft der Hund frei, muss er so erzogen sein, dass er auf Zuruf zum Frauchen oder Herrchen kommt. Ist dies nicht gewährleistet, sollte der Hund immer an der Leine geführt werden. Schnell hat der Vierbeiner etwas vermeintlich Leckeres gefunden und geschluckt. Auch wenn es kein Giftköder ist, kann es für den Hund gesundheitlich gefährlich werden. So kann beispielsweise ein verdorbenes Lebensmittel herumliegen oder ein landwirtschaftliches Grundstück ist frisch mit Kunstdünger behandelt worden. Immer wieder gibt es Fälle, in denen Rattengift falsch angewendet wurde und für den Hund zugänglich ist.

Grundsätzlich sind bei solchen Ködern ja nicht nur Hunde gefährdet, sondern jegliche Art von Nagern wie zum Beispiel streunende Katzen. „Das Thema Giftköder beschäftigt uns immer wieder und es werden Verdachtsfälle gemeldet, gleichwohl sind es pro Jahr nur knapp zehn derartige Vorkommnisse, die uns bekannt sind“, erklärt Rudolf Biehlmaier.

Über das Motiv des Täters kann nur spekuliert werden

Zum Thema Motiv der Täter kann der Polizeisprecher deshalb nur spekulieren. Und das reicht von Ärger über Hundedreck auf privaten und öffentlichen Grundstücken bis zu einem Nachbarschaftsstreit. Aber, wie gesagt, das ist nur eine Vermutung und nicht zu beweisen. Die Ermittlungen der Polizei können am ehesten zum Ziel führen, wenn durch eine Untersuchung belegt ist, dass der Hund an einer Vergiftung gestorben ist und ein Hinweis auf einen Tatverdächtigen vorliegt. „Wir ermitteln aber in jedem Fall, denn die Gefahrenabwehr ist unser oberstes Ziel“, betont der Pressesprecher. Dazu gehört dann die öffentliche Warnmeldung, wie bei dem Fund an der Tilsiter Straße geschehen.

Stadt hat mit dem Arbeitskreis 'Saubere Stadt' Hundebehälter aufgestellt

Nach Auskunft von Pressesprecher Uwe Lehar von der Stadtverwaltung hat sich bei der Stadtverwaltung bisher kein Geschädigter gemeldet wegen der ausgelegten Giftköder. Zum 1. Januar 2023 sind insgesamt 576 Hunde in Welzheim gemeldet. Um wild abgelagerten Hundedreck zu begrenzen, hat die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis 'Saubere Stadt' mittlerweile 33 Hundekotbehälter aufgestellt. Die ehrenamtlichen Helfer des Arbeitskreises bestücken die Stationen immer wieder mit frischen Tüten.

Das Angebot zur Entsorgung des Hundekots wird auch gut angenommen, aber leider halt nicht von allen Hundehaltern. Das Problem mit dem Hundekot wird sich also wahrscheinlich nie zur Zufriedenheit aller Mitmenschen lösen lassen.