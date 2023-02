Gottesdienst schafft Zuversicht im Welzheimer Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Einladend, mit warmen Lichtquellen und einem kreativen Altar erwartet der im Welzheimer Dietrich-Bonhoeffer-Haus geschmückte Raum seine Besucher. Der beliebte Feierabendgottesdienst kommt frisch geschmückt aus der Winterpause zurück und soll Glauben nebst Gemeinschaft in lockerer Atmosphäre möglich machen. Als Abendgottesdienst für Jung und Alt kündigt Moderator Samuel Tisch zunächst Pfarrer Marius Böhmerle an, der zum Thema „Angst und Zuversicht“ predigen soll. Um die 45 Personen sind gekommen und lauschen gespannt der biblischen Geschichte von Josef, der von seinen Brüdern erst nach Ägypten verkauft, und dann am Ende diesen – als Verwalter und rechte Hand des Pharao – mächtig gegenüberstehen wird.

Spagat zwischen Neuzeit und Vergangenheit

Pfarrer Böhmerle schafft den Spagat zwischen Neuzeit und Vergangenheit, indem er zunächst künstliche Intelligenz wie ChatGPT, vom Unternehmen OpenAI, als möglichen „Angstfaktor“ nennt und das Abwägen zwischen Unsicherheit und Zuversicht einbringt. In der Geschichte mit Josef war dieser ebenfalls zunächst der von den eigenen Brüdern „Verstoßene“ und ängstlich ohne Zuversicht der Hand Gottes übertragen. Doch das Blatt wendete sich zeitnah, denn Gott war laut Marius Böhmerle größer – mit ihm auch die Zuversicht von Josef. Als die Täter, in Form der Brüder, dann diesem Jahre später in Ägypten gegenübertreten müssen, dreht sich das Blatt. Nun sind diese in der Rolle, die vor Ehrfurcht und Angst den verstoßenen Bruder um Gnade bitten. Pfarrer Böhmerle unterstreicht verbal den Satz, dass Josef seinen Brüdern nicht einfach verzeiht, sondern realistisch die Dinge einfach mal beim Namen nennt: „Ihr habt mir Böses getan, aber Gott hat alles zum Guten gewendet.“ Denn die Hände des Herrn fangen einen immer auf, egal wo und egal mit was. Frei nach dem Credo: Angst ist kleiner als Zuversicht.

Für Pfarrer Marius Böhmerle ist die Wohnzimmer-Atmosphäre persönlich auch Ausdruck dafür, „dass bei Gott wirklich alle Menschen willkommen sind“, gleich welcher Weltanschauung, Hautfarbe, sexueller Orientierung oder Herkunft. Musikalisch wird die Veranstaltung zudem beschwingt von Sara Österle und Mathias Wahl begleitet. Mittlerweile macht draußen das abendliche Licht dem Namen des Gottesdienstes alle Ehre und passend hierzu werden nach Gebet und Segen mitgebrachte Snacks gereicht. Bei lockerem Plausch stärkt man sich gemeinsam für die kommende Woche und der erste „Auftakt-Gottesdienst“ des Jahres ist nicht nur gelungen, sondern lädt in weiser Voraussicht bereits für den nächsten Abend am 12. März ein, wenn es wieder heißt: Abschalten, im Glauben Kraft tanken und das in lockerer Atmosphäre – mitten im Welzheimer Wald.