Große Zustimmung für Fusion von Volksbank Welzheim und Raiffeisenbank Mutlangen

Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Fusion der Volksbank Welzheim eG mit der Raiffeisenbank Mutlangen eG wurde vollzogen. Die 146. beschließende Generalversammlung der Volksbank Welzheim hat in der letzten Woche ein deutliches Votum für diesen Schritt in die Zukunft der beiden Banken gegeben. Sie fusionieren unter dem Namen VR Bank Schwäbischer Wald eG.

Die Vorstände der Volksbank Welzheim, Karl-Thomas Starke und Daniela Nirk, konnten sich an diesem Abend über eine Zustimmung von 98,2 Prozent freuen. Nach der Abstimmung der Mutlanger Raiffeisenbank zwei Tage zuvor mit einem ebenfalls eindeutigen Ergebnis von 98,4 Prozent kann nun die technische Fusion wie geplant zum Oktober vollzogen werden und rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft treten.

Beide Banken sind in der Region verankert

„Wir wollen die Herausforderungen aktiv und gestaltend annehmen“, so der Tenor von Aufsichtsrat und Vorstand. Es sind zahlreiche Themen, denen sich die Banken aktuell und zukünftig verstärkt stellen müssen. Die politischen Veränderungen, die in verstärktem Maße durch die momentanen Krisen die Wirtschaft und Verbraucher beschäftigen, die zunehmende Regulatorik, veränderte Kundenanforderungen beispielsweise im Hinblick auf die Digitalisierung, ein verschärfter Wettbewerb sowie ganz aktuell die Entwicklungen der Zinspolitik stellen nur einige der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen dar. „Beide Banken sind fest in der jeweiligen Region verankert und wirtschaftlich kerngesund“, so der Vorstand Karl-Thomas Starke. Es sind strategische Überlegungen, die die Banken zu diesem Schritt in die Zukunft bewogen haben.

Auch dem Fachkräftemangel kann durch die Fusion entgegengewirkt werden. „Die Mitarbeiter können sich nun entsprechend den Anforderungen weiter spezialisieren, Personalengpässe sind leichter aufzufangen. Wir brauchen jede und jeden unserer Mitarbeitenden.“ Zudem sind nicht nur Banken zu einer wirtschaftlicheren Größe gezwungen. „Auch unsere Firmenkunden wachsen zunehmend. Durch den Zusammenschluss können wir auch dieses Wachstum weiterhin als starke und verlässliche Partner an ihrer Seite begleiten.“ Die Aspekte, die an diesem Abend erläutert werden, sind zahlreich. Viele Gemeinsamkeiten können die beiden Banken aufweisen: von einer ähnlichen Bilanzsumme, dem Kundenvolumen, der Anzahl der Mitarbeiter bis zur Größe des Geschäftsgebietes.

Schon seit längerem gibt es geschäftliche Beziehungen

Bereits seit 2016 bestehen intensive Geschäftsbeziehungen, die Vorstellungen und Zielsetzungen gleichen sich und dienen der Bündelung der jeweiligen Stärke vor Ort. Die Raiffeisenbank Mutlangen eG kann auf ein starkes Provisionsgeschäft bauen, während die Volksbank Welzheim eG ein starkes und wachsendes Kundenkredit- und Immobiliengeschäft vorweisen kann. Die vier Vorstände Karl-Thomas Starke, Daniela Nirk, Thomas Bareiß und Oliver Seibold arbeiten nach eigenem Bekunden gut und auf Augenhöhe zusammen. „Es gibt eine hohe Konsensfähigkeit, was die Ziele und Vorstellungen für die Zukunft der künftigen Bank betrifft“, so die Vorstände. Ziel des Zusammenschlusses ist es, die Existenz und die Leistungsfähigkeit der vereinigten Bank, die Arbeitsplätze und die Nähe zu den Mitgliedern nachhaltig zu sichern. Die Kosten der Fusion werden sich in den kommenden Jahren durch verschiedene Synergieeffekte deutlich amortisieren. Eine wichtige Änderung ist auch nach außen sichtbar: der neue Name. Dieser soll einerseits die Verwurzelung und die Tradition widerspiegeln. Die Standorte und die Ansprechpartner bleiben für die Kunden wie gewohnt erhalten.