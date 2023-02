Hochzeitssaison naht: Trauring-Experte aus Welzheim verrät Trends für 2023

Der „Herr der Ringe“? Ein Vergleich, den Felix Hirzel öfter hört. Und da ist ja auch was dran. Der 42-Jährige ist Geschäftsführer der Firma Christian Bauer Schmuck, und die ist auf Trauringe spezialisiert. Hirzels Wirkungsbereich ist allerdings alles andere als fiktiv, sondern ein sehr helles, großzügiges und modernes Gebäude an der Welzheimer Umgehungsstraße. Dort arbeiten 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben Ausblick auf die Friedrich-Bauer-Straße oder einen herrlichen Blick auf Felder und Wälder um Welzheim.

Die Gedanken und Schmuckstücke gehen aber in die Welt hinaus, nach Japan, in die USA oder in die Länder Europas beispielsweise. „Die Hälfte unseres gesamten Umsatzes machen wir international.“

Felix Hirzel: "Schmale Ringe mit Diamantbesatz, das ist der Trend"

Und wenn die Hochzeitssaison beginnt, dann werden auch in diesem Jahr Menschen nicht nur in Deutschland den Bund fürs Leben mit einem Ring schließen, der das Signet der Welzheimer Tanne trägt. Welche Ringe werden gefragt sein? Nun, Frühjahrs- oder Herbstkollektionen, so etwas gibt es im Unternehmen zwar nicht. „Ein Trauring ist ein langfristiges Produkt.“ Doch was gefällt, dafür haben die Experten ständig ihr Ohr am Markt. „Schmale Ringe mit Diamantbesatz, das ist der Trend“, weiß Felix Hirzel.

Verlobungsringe sind Wachstumsmarkt für Christian Bauer Schmuck

Den Märkten entsprechend passt das Unternehmen seine Ringe an. Japanische Kundinnen und Kunden haben etwa kleinere Hände, was für das Design berücksichtigt wird. Ein Trend mit Verlobungsringen kam aus den USA.

Denn noch etwas verrät der Chef des Hauses: „Verlobungsringe sind wieder ein riesiger Wachstumsmarkt.“ Auch für Verlobungen bietet Christian Bauer Ringe an, ebenso wie Schmuckringe.

Bei den Trauringen sind Individualisierung und Personalisierung möglich. Die Ringe sind so entworfen, dass der Kunde sich seinen Trauring zusammenstellen kann. Es muss auch nicht sein, dass ein Paar gleiche Ringe trägt. Er mag seinen mit einer matten Oberfläche, sie ihren mit Steinen? „Dann ist das die Kombination.“

"Jetzt geht's gerade los": Die Bestellungen treffen ein

Die Nachfrage nach Trauringen verläuft saisonal. „Im Sommer wird mehr geheiratet“, sagt der Ururenkel des Firmengründers. „Jetzt geht’s gerade los“: Die Bestellungen treffen ein. Beim Welzheimer Schmuckunternehmen wird nämlich ausschließlich auf Bestellung gefertigt. Die Juweliere erhalten echte Ringe zur Auslage. Sie leiten dann die Wünsche und Ringweiten ihrer Kunden weiter. Und so verkauft die Firma auch nicht am Standort in Welzheim, sondern nur über den Fachhandel.

"Ein zweiter Peak ist im Herbst, im Oktober, November"

Bis zum Sommer haben die Mitarbeiter viel zu tun, um die jeweiligen Trauringe anzufertigen. Dann, etwa im August, wird es etwas ruhiger. „Ein zweiter Peak ist im Herbst, im Oktober, November.“ Dann folgen die Winterhochzeiten und die Verlobungen vor Weihnachten.

Wie sich Menschen, insbesondere Heiratswillige, verhalten, was sich verändert in der Gesellschaft, wie man zusammenlebt, für diese Entwicklungen hat Felix Hirzel ein waches Auge. Er ist quasi Soziologe, vielleicht auch Psychologe, und Betriebswirt in einer Person. Sich hineinzufühlen in die Kunden, zu verfolgen, was sie beschäftigen könnte und ihre mutmaßlichen Schlussfolgerungen zu erspüren: „Das hat mehr Auswirkungen als alles Marketing.“ Beispiel Corona-Pandemie: Die Aussicht auf Lockdowns verunsicherte die Menschen, sie verschoben die Hochzeiten. Da mit Werbung gegensteuern zu wollen, es wäre nicht sinnvoll gewesen.

"Das Thema Liebe, das ist einfach das Ding"

Überhaupt: Bei Trauringen, da geht’s ums Herz. „Das Thema Liebe, das ist einfach das Ding.“ Gibt es pandemiebedingt kaum Möglichkeiten, sich zu begegnen, sich kennenzulernen, gemeinsam auszugehen, in den Urlaub zu fahren, wird’s nicht einfacher für die ganz großen Gefühle.

"Während Corona hatten wir mit vielen Herausforderungen zu tun"

Die vergangenen zweieinhalb, drei Jahre „waren spannend und heftig zugleich“, erinnert sich Felix Hirzel an die Corona-Pandemie, „weil wir direkt an den Einzelhandel vertreiben.“ Dieser aber durfte aufgrund der Lockdowns teils gar nicht öffnen. „Während Corona hatten wir mit vielen Herausforderungen zu tun, die wir bewältigen mussten.“ Weniger Hochzeiten, und wenn, dann ohne Feiern, dazu eingeschränkte Möglichkeiten des Verkaufs, das spürte das Unternehmen natürlich. Durch Corona getroffen sieht Hirzel seine Firma indes nicht, sondern vielmehr gestärkt. „Wir haben uns über vieles Gedanken gemacht, das uns weiterbringt.“ Beispiel Digitalisierung: „Wir sind wesentlich besser aufgestellt als vor Corona.“

Der Blick auf andere Absatzmärkte half zudem aus der mitunter trüben Pandemie-Perspektive heraus. „Wir konnten anhand von unseren Aufträgen sehen, wie welches Land mit dem Thema Corona umging.“ In den USA wurden die Maßnahmen sehr schnell wieder gelockert, die Aufträge kamen wieder, beobachteten die Mitarbeiter. „Das hat uns Mut gemacht.“

Insgesamt wird in Deutschland weniger geheiratet. Wie wirkt sich das auf die Geschäfte des Welzheimer Trauring-Spezialisten aus? „Wir sind im Bereich Premium positioniert. Für uns zählt nicht die Quantität, sondern die Qualität der Hochzeiten.“ Den Trend sieht Felix Hirzel, und er reagiert zielstrebig: „Wir arbeiten sehr intensiv daran, dass wir für die Kunden, die wirklich ein Premium-Produkt nutzen, noch besser sichtbar sind.“

Wie wirken sich die wirtschaftliche Unsicherheit und die Inflation aus? Felix Hirzel wählt seine Worte mit Bedacht: „Die Schere teilt sich gerade auf. Es gibt einen großen Anteil von Menschen, die sich sehr viel leisten können. Für diese Menschen machen wir diese Ringe.“ Die Budgets der Kunden gingen kontinuierlich nach oben. Ist das eine Folge der Inflation, um, wenn man einen Ring kauft, gleich ein wenig Geld anzulegen, oder eine der beobachteten Schere, die auseinandergeht? „Das weiß ich nicht“, räumt Hirzel ehrlich ein. Er ist aber überzeugt: „Man kauft seine Trauringe nicht wegen der Wertanlage. Ein Ehering ist ein Symbol. Ein Produkt von höchster Qualität gibt einen Wert.“