Kabarett der Kultursäule Welzheim: „Für Tagespolitik ist Programm zu schade“

Samstagabend um kurz vor acht, das Wetter ist schön und angenehm kühl - und das Publikum in der Eugen-Hohly-Halle mehr als überschaubar. Was, meint Jörg-Martin Willnauer, auch an dem Fußballspiel Freiburg gegen Leipzig liegen könnte, denn unter seinen etwa zwanzig Zuhörern sind gerade mal zwei Männer - einer davon der Tontechniker, dessen Hilfe er bei seiner Vorstellung gar nicht braucht.

Gesellschaftskritischer Witz

Stattdessen bleibt der Vorhang auf der Bühne geschlossen, und Willnauer steht mit seinem Keyboard und ohne Mikrofon davor. Auf diese Weise entfaltet sein Programm „Carmina Banana“ den unerwarteten Charme eines Wohnzimmerkonzertes. "Früher fraß ich Junkfood …“ beginnt ein Song, in dem er scharfzüngig über die Leute scherzt, die nur noch Soja zu sich nehmen und gern überteuerte Preise für das angeblich viel gesündere Leben zahlen. Im „Heimatlied“ nimmt er die großen Shopping-Malls auf dem platten Land aufs Korn, die mit dafür verantwortlich sind, dass die Läden in den Innenstädten langsam veröden.

Sein Wortwitz ist sanft und virtuos, manchmal auch ein bisschen böse - zum Beispiel im „Vatertagsgedicht“, in dem sich Zeile für Zeile herausstellt, dass der Papa, dem besagtes Gedicht gewidmet ist, ganz zu Recht im Knast sitzt und nach einhelliger Meinung der Familie am besten nie wieder herauskommt. Es bleibt nicht die einzige Lyrik des Abends, und der in Heidelberg geborene und im österreichischen Graz lebende Künstler hat den Pfälzer Dialekt dabei genauso mühelos auf Lager wie den Wiener „Schmäh“.

Kommentar zum Klimawandel

Wenn er sich nicht selbst am Keyboard begleitet (und zwar ganz ausgezeichnet), dann spielt er die Schnitztrommel oder benutzt gar den eigenen Körper als „Resonanzboden“. Die ganze Zeit hat er sein Publikum fest im Griff. Er erzählt, dass er als Pfarrerssohn nur die Möglichkeit hatte, „Terrorist, Organist oder Kabarettist zu werden“. Die Zuhörer lachen und freuen sich sichtlich, dass er sich für Letzteres entschieden hat.

Das Lied „Finnischer Wein“ hat er vor zwanzig Jahren geschrieben und sich dafür - man hört’s - die Melodie des Udo-Jürgens-Schlagers ausgeborgt. Thema ist damals schon der Klimawandel, denn in seiner Textversion kann man vor lauter Hitze in Berlin nicht mehr leben und baut stattdessen Vino im auch nicht mehr so kühlen Nord-Skandinavien an. „Da sieht man“, meint Willnauer mit einem ironischen Augenzwinkern, „wie wenig Satire ausrichtet.“ Was auch der Grund ist, weswegen er die Weltlage in seinen Texten ansonsten ausspart, denn „für Tagespolitik ist mir mein Programm zu schade“.

Nicht immer passt Musik ins Leben

Stattdessen singt er zum Beispiel sarkastisch von der Unsitte, über jede Alltagssituation eine Dauersoße aus Musik zu kippen, und erzählt passend dazu die Anekdote, wie er einmal einen ehemaligen, sehr betagten Mitkünstler im Altersheim besucht hat. Während sie zusammensaßen und über Gott und die Welt plauderten, rieselten aus Deckenlautsprechern unablässig Songs von Helene Fischer und Andreas Gabalier auf sie nieder. „So was ist aktive Sterbehilfe!“

Sein Programm ist das absolute Gegenteil davon. Besonders schön: der in sachte jiddischem Zungenschlag vorgetragene Georg-Kreisler-Klassiker „Ich fühl mich nicht zu Hause“.

Da ist der Seufzer einer alten Dame eine Reihe weiter mehr als verständlich: „Des kennt no a paar Schtonde so weiterganga!“ (Unbedingt - aber das nächste Mal hoffentlich mit mehr Publikum.)