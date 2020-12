Corona hin, Corona her: Die beiden Welzheimer Igor Djurica (49) und Heiko Geng (48) lassen sich nicht unterkriegen und denken positiv. Für nächstes Jahr ist entweder im Frühjahr oder im Herbst ein Klassentreffen der ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Kastell-Realschule Welzheim in Montenegro geplant. Also nichts Alltägliches, sondern etwas Besonderes, das erklärt werden muss.

Igor Djurica stammt aus Welzheim, ist aber nach Montenegro gezogen. Im letzten Jahr war er Botschafter