Kleinere Wohnungen: Bauträger verraten Trends für Immobilienmarkt in Welzheim

Gardinen hängen an den Fenstern, ein Handwerkerauto steht vor dem Haus, eine Frau fragt nach einer Wohnungsbesichtigung: In der Krakauer Straße ist Leben in ein neues Mehrfamilienhaus eingezogen. 24 Wohnungen sind hier durch die Firma Riker Wohnbau + Immobilien aus Remshalden entstanden, von der Einzimmer- bis zur Vierzimmerwohnung. Mieter und Eigentümer sind vom Alter bunt gemischt, das Haus hat drei Geschosse und ein Dachgeschoss. Es ist ein KfW-55-Effizienzhaus, und neben anderen modernen Baudetails gibt es auch einen Aufzug und bodengleiche Duschen. Barrierearmes Wohnen, das ist wichtig, weiß Geschäftsführer Björn Riker.

„Ein moderater Bauplatzpreis ist nicht alles“

Die Wohnungen wurden im Dezember fertig und auch als Kapitalanlage genutzt. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis der Käufer lag bei 4250 Euro - vor rund zwei Jahren. „Das geht nur, wenn die Städte und Gemeinden mutig sind, Masse zulassen.“ Doch Riker sagt auch: „Für den Preis, für den wir damals verkauft haben, können wir heute nicht mehr verkaufen.“ Pro Kalenderjahr gehen die Baupreise um zehn Prozent nach oben, ordnet er ein. „Ein moderater Bauplatzpreis ist nicht alles.“

Zu den Bauplatzpreisen in Welzheim meint Riker: „Sie sind hier völlig angemessen.“ Aber auch „kein Schnäppchen“.

Früher habe man in Welzheim günstiger gebaut, auch die Handwerker aus der Gegend seien nicht so teuer gewesen. Heute sei es gleich wie im Remstal auch, Firmen fahren von der Bundesstraßen-Achse herauf. „Die Mieten hier werden sich auch angleichen“, sagt Riker voraus.

Es gibt „weniger Quadratmeter, um eine Wohnung abzubilden“

Wie wirken sich die Entwicklungen aus? Es gibt „weniger Quadratmeter, um eine Wohnung abzubilden“. Die Dreizimmerwohnung habe nicht mehr 75 Quadratmeter, sondern 65, die Vierzimmerwohnung nicht 90, sondern 80 Quadratmeter. „Die Zimmer sind das Wichtige“, zum Beispiel zwei Kinderzimmer sowie das Elternschlafzimmer, weiß der Fachmann.

Was rät er jungen Familien, die sich ihre eigenen vier Wände wünschen, derzeit? Vielleicht zunächst eine kleine Wohnung abzuzahlen. Die kann das Startkapital für eine größere werden.

Zinsanstieg: „Momentan ist der Einfamilienhaus-Markt tot“

Zum Immobilienmarkt beobachtet Riker mit Blick auf den Zinsanstieg: „Momentan ist der Einfamilienhaus-Markt tot.“ Das Interesse am Geschosswohnungsbau sei hingegen da, aber zurückhaltender geworden. Am Gebrauchtmarkt normalisieren sich die Preise wieder.

„Die Baupreise steigen noch“

Weiterhin stellt er fest: „Die Baupreise steigen noch.“ Der Kubikmeter Beton sei zum 1. Januar um mehr als 20 Euro teurer geworden, schildert Riker ein Beispiel. Die Baupreis-Indizes würden nach oben gehen.

Wie reagieren? „Weglassen vom Standard her“, empfiehlt der Fachmann. Reicht für die Vierzimmerwohnung ein Bad? Braucht man für alle Fenster elektrische Rollläden? Und ein Smart Home?

Wie kann man günstiger bauen? Riker denkt an gemeinschaftlich genutzte Ressourcen wie eine Heizanlage. Auch an die Zahl der Stellplätze. Genügt einer und es gibt ein Car-Sharing? Stichworte Home-Office und Glasfaser: „Wer fährt wirklich noch so viel?“ An die Adresse der Kommunen sagt er: „Da muss man einfach mutig sein.“

Das Angebot soll für die Kunden bezahlbar bleiben

Außerdem appelliert er, die Baulandpreise nicht zu stark anzuheben, keine Zusatzforderungen wie noch höhere Energiestandards oder anteilige Sozialwohnungen zu stellen und eine effektive Anzahl von Geschossen zuzulassen. „Es lässt sich halt, wenn man mehr Masse baut, effektiver und kostengünstiger bauen.“ Das Angebot soll für die Kunden bezahlbar bleiben: „Ohne den Kunden kann ich nicht bauen.“

Das ist Lars Schaile vom Welzheimer Architektenbüro Schaile natürlich auch bewusst.

Der Architekt fungiert auch als Bauträger und macht ähnliche Erfahrungen. In den vergangenen zehn Jahren gab es ein ungewöhnlich niedriges Zinsniveau, erinnert er. Dadurch spielte es keine so große Rolle, wie teuer die Immobilie war. Die Zinsbelastung ist nun um das Drei- bis Vierfache gestiegen, „bei den hohen Preisen“.

Einbruch im privaten Wohnungsbau - nach Boomjahren

Höhere Zinsen, die hohe Inflation, gestiegene Energiepreise, der Krieg gegen die Ukraine, zudem gebe es keine steuerlichen Zuschüsse mehr für Eigentumserwerb: „Das bremst komplett.“ So konstatiert der Architekt einen Einbruch im privaten Wohnungsbau - nach Boomjahren. In den vergangenen zehn Jahren hätte man für ein Einfamilienhaus mit Grundstück 500.000 bis 600.000 Euro bezahlt.

„Vor zehn, fünfzehn Jahren wäre es nicht möglich gewesen, das zu finanzieren“, sagt er mit Blick auf junge Familien. Mit einem Prozent Zinsen sei’s kein Problem gewesen. Die Folge: „In Welzheim wurden kaum Wohnungen gebaut, sondern Häuser.“ Bei niedrigem Zinssatz wurde trotz hoher Preise verkauft. Viele Kapitalanleger seien darunter gewesen. „Die Mieten sind exorbitant gestiegen.“

„Die Baupreise steigen weiter“, beobachtet auch der Architekt. Er meint, „dass sich so langsam der Peak einstellt“.

„Kleiner, kompakter und günstiger müssen wir bauen“

Was bedeutet die Entwicklung für Welzheim? „Kleiner, kompakter und günstiger müssen wir bauen.“ Für die Nachfrage prognostiziert der Architekt, erst würden die Gebrauchtimmobilien kommen, dann günstigere kleinere Neubauwohnungen, dann würden Doppel- und Reihenhäuser folgen und die Einfamilienhäuser deutlich später.

In diesem Sinne berät er auch Gemeinden. Die erstellen die Bebauungspläne für künftige Baugebiete. Schaile rät, auch gut planbaren Geschosswohnungsbau vorzusehen. „Die Gemeinden müssen kompakter planen.“ Und etwas mehr Höhe zulassen, um die Baukosten pro Quadratmeter zu senken. „Günstige Grundstückspreise, eine gute Ausnutzung der Grundstücke: So würden wir Wohnraum günstiger schaffen.“

Das letzte Quäntchen Energieersparnis kostet sehr viel Geld

Die gesetzlichen Vorgaben, moniert der Experte, „peitschen die Preise nach oben“. Das letzte Quäntchen Energieersparnis koste sehr viel Geld. Er appelliert ferner, etwa den Standard für geförderte Wohnungen, die er bei Projekten mitunter mitbauen muss und die die gleiche Baubeschreibung haben wie die gebauten Eigentumswohnungen, moderat zu senken. „Wir brauchen Investoren für den Wohnungsbau, speziell für so geförderte Wohnungen.“ Er gibt generell zu bedenken: „Wohnflächen schaffen, das kann nur die Bauwirtschaft.“ Zu viele Auflagen und Zwänge aber hemmen sie, appelliert er.