In der Limesstadt haben die alten Römer fast überall Spuren hinterlassen. Aber antike Fundstücke lassen nicht immer erkennen, wie der Alltag der Menschen damals wirklich aussah. Am Sonntag machte Hartmut Frey von den Limes-Cicerones die alten Römer am Ostkastell für ein junges Publikum lebendig.

Um kurz nach zwei Uhr reißen plötzlich die Wolken auf, es wird schlagartig warm, und der Legionärshelm von Hartmut Frey glänzt golden in der Sonne. Der Helm ist schmucklos. Mit einem roten