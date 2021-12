Wer ab dem Samstag (4.12.) in ein Restaurant gehen möchte, der muss einen negativen Corona-Test vorweisen, auch wenn er geimpft oder genesen ist (gilt nicht für Geboosterte). So lauten die neuen Corona-Regeln in Baden-Württemberg. Was sagen Gastronomen aus dem Welzheimer Wald dazu?

„Lieber gehen wir noch mal in den Lockdown“

„Wir sind gerade selber noch völlig durcheinander deswegen“, sagt Marvin Brestel vom Restaurant Zur Obermühle in Welzheim. Wie werden die Kunden wohl auf