Märchen können grausam sein, sie gehen aber immer gut aus. „Aus aktuellem Anlass“, wie es Armin Rauser formulierte, führte er im Erfahrungsfeld der Sinne an der Laufenmühle in Welzheim die Zuhörer in die Märchenwelt der Ukraine ein. Abseits des aktuellen Kriegsgeschehens ermöglichte so der Erzähler einen neuen Blick auf das Land.

Die Ukraine hat eine sehr alte Erzählkultur, die über Jahrhunderte erzählten Märchen und Fabeln sind jedoch erst sehr spät schriftlich fixiert