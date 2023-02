Mehr Hausmüll in Abfallkörben in Welzheim: Entsorgung zahlt letztlich der Bürger

Die Welzheimer sind mit Fug und Recht stolz nicht nur auf die Champagnerluft auf dem Wald, sondern auch auf das adrette und gepflegte Aussehen ihrer Stadt. Es steht sowohl für eine heimelige Wohlfühlatmosphäre wie auch für offene Arme und Gastlichkeit. Das Erscheinungsbild der Stadt ist letztendlich eine Gemeinschaftsleistung der Bürgerinnen und Bürger, die Haus, Hof und Garten liebevoll pflegen.

Für die Sauberkeit im öffentlichen Raum zeichnet der städtische Bauhof verantwortlich. Dreimal in der Woche, berichtet dessen Leiter Uwe Behnert, seien seine Mitarbeiter in der Innenstadt und zweimal im Außenbereich und am Stausee unterwegs, um die Abfallkörbe zu leeren und nach dem Rechten zu schauen. Herrsche am Stausee Hochbetrieb, sei man dort ebenfalls dreimal unterwegs. Für die Kontrolle im Innenstadtbereich sei man fünf Stunden und für den Außenbereich bis Steinbruck sogar sechs Stunden unterwegs.

Ein Aufwand, versichert er, der sich allemal lohne, stehe er letztendlich doch für Lebensqualität und Gemeinschaftsleben. Logischerweise, so Behnert, seien im Sommer die Abfallkörbe am vollsten, auch in der Innenstadt. Dann hielten sich die Menschen mehr im Freien auf, verlegten einen Teil ihres Alltags nach außen. „Da kommt dann auch mehr zusammen, Getränkebecher, Tüten, Papp- und Plastikbehälter für Speisen.“

Auf einem anderen Blatt stehe allerdings, dass im Augenblick gerade unerlaubterweise verstärkt Hausmüll in den öffentlichen Abfallkörben entsorgt werde.

Unschön sei es, sagt er, „wenn wir zum Beispiel montags leeren, und kaum sind wir weg, kommt jemand und drückt seine Tüte mit Hausmüll rein. Und der Nächste stellt seine Tüte daneben auf den Boden. Und wenn dann noch Essensreste drin sind, dann kommen die Tiere, die den Innenstadtbereich inzwischen ebenfalls für sich als Lebensraum entdeckt haben: Waschbären, Ratten, Krähen ... Die wühlen und picken, reißen die Tüten auf, ziehen deren Inhalt auseinander.“

"Für die Entsorgung dieses Hausmülls muss dann die Allgemeinheit, letztendlich der Bürger, aufkommen"

Aktuelle Brennpunkte seien der Parkplatz Schießstandweg, Richtung Rudersberg der erste Parkplatz links, zurzeit Steinbruck an den Bushaltestellen und der Parkplatz an der Umgehungsstraße Ecke Gschwender Straße. In der Innenstadt sind's die Bushaltestellen Gschwender Straße, am Lamm und gegenüber der Gottlob-Bauknecht-Platz. „Dort“, so Behnert, „sieht es bisweilen alles andere als schön aus. Und für die Entsorgung dieses Hausmülls muss dann die Allgemeinheit, letztendlich der Bürger, aufkommen.“

Müllmengen sind im Winter und Sommer extrem unterschiedlich

Um sich vom Aufwand ein Bild zu machen: Der Fuhrpark des Welzheimer Bauhofs umfasst sechs Fahrzeuge mit Pritsche, einen geschlossenen Bus und einen Lkw. Dazu kommen zwei Fahrzeuge, die zum Wasserwerk gehören. Zwei Pritschenfahrzeuge, zählt Behnert auf, „werden jede Woche bei der Reinigungstour eingesetzt, im Sommer am Stausee ein drittes. Die Müllmengen sind natürlich im Winter und Sommer extrem unterschiedlich.

Von den 159 Mülleimern innerorts kommen im Monat circa zehn Kubikmeter zusammen. Der Müll an den Park- und Rastplätzen außerorts und am Stausee, wo 113 Behälter geleert werden, ergibt im Winter circa 20 Kubikmeter und im Sommer 60 Kubikmeter“. Der Müll von der Innenstadt werde im Bauhof in Containern gesammelt und nach Stuttgart zum Verbrennen gefahren, der von den Park- und Rastplätzen und dem Stausee komme nach Kaisersbach auf die Deponie.

In Welzheim zur Abholung 18 Fahrzeuge und bis zu 27 Mitarbeitende im Einsatz

Für das Einsammeln des Hausmülls ist in Welzheim das Murrhardter Unternehmen Schäf im Einsatz. Es handelt sich um einen zertifizierten Fachbetrieb, der seit 1947 Erfahrung im Umgang nicht nur mit Haus-, sondern auch mit Gewerbemüll hat. „Wir (sind) für Städte, Gemeinden und Landkreise rund um alle kommunalen Entsorgungsaufgaben aktiv. Etwa 150 Mitarbeiter sammeln, befördern, vermarkten und recyceln täglich mit fast 100 Entsorgungsfahrzeugen, was die Abfallbehälter hergeben“, liest es sich auf der Homepage des Unternehmens.

Wie von der Firma zu erfahren ist, sind in Welzheim zur Abholung der verschiedenen Müllfraktionen 18 Fahrzeuge und bis zu 27 Mitarbeitende im Einsatz. Restmülltonnen werden zweiwöchentlich geleert, bei den 60-Liter- und 80-Liter-Restmülltonnen ist auch eine vierwöchentliche Leerung möglich. Größere Wohneinheiten greifen teilweise auf Restmüllcontainer zurück. Diese werden wöchentlich oder vierzehntäglich geleert, je nachdem, wie dies von der Hausgemeinschaft gewünscht ist. Der im Rems-Murr-Kreis gesammelte Restmüll wird im Restmüllheizkraftwerk Stuttgart-Münster thermisch verwertet.

Duales System zuständig für Leerung der Gelben Tonnen

Was die Leerung der Gelben Tonnen betrifft, dazu erklärt Stefanie Baudy, Pressesprecherin der Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM), dafür sei das duale System zuständig. „Die dualen Systeme in Deutschland organisieren die bundesweite Sammlung, Sortierung und Verwertung gebrauchter Verkaufsverpackungen für Industrie und Handel. Grundlage für die Arbeit der dualen Systeme ist das geltende Verpackungsgesetz.

Verträge zur Sammlung von Leichtstoffverpackungen und Glas werden von den dualen Systemen direkt mit den Entsorgern geschlossen. Lediglich das Sammelsystem selbst wird mit uns, also der Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR, abgestimmt. Des Weiteren sind wir in dem Bereich diejenigen, die über eine korrekte Trennung informieren und den Bürgern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Finanziert werden die Sammlung und die Verwertung über die Lizenzentgelte der in Umlauf gebrachten Verpackungen, den Grünen Punkt.“

Überschüsse müssen dem Gebührenzahler wieder zugutekommen

„Herrscher über den Hausmüll“ ist der Landkreis beziehungsweise sein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, die Abfallwirtschaft Rems-Murr. Sie nahm durch den Verkauf der Müllmarken und die Jahresgrundgebühr im Jahr 2021 insgesamt 29 Millionen Euro ein. Wie hoch der Anteil Welzheims davon ist, kann Stefanie Baudy nicht aufschlüsseln.

„Aus den Gebühreneinnahmen“, erklärt sie, „werden neben den Ausgaben für die Restmüllentsorgung der Haushalte weitere Ausgaben bestritten. Zu beachten ist, dass mit den Einnahmen sämtliche Fixkosten der Abfallentsorgung ebenfalls gedeckt werden. Die Gebührenkalkulation als solche unterliegt dem kommunalen Abgabengesetz und wird von der Gemeindeprüfungsanstalt überprüft. Gesetzlich geregelt ist dabei, dass Überschüsse, die bei der Ausführung des hoheitlichen Auftrags bei der AWRM anfallen, innerhalb von spätestens fünf Jahren dem Gebührenzahler wieder zugutekommen müssen.“