Mit der Jägerin im Wald: Was Welzheimer Schüler über die Tierwelt lernen

Stefanie Wolz ist hübsch und zierlich, trägt einen kleidsamen Hut über dem blonden Pferdeschwanz und würde jederzeit als Pressesprecherin der Jägervereinigung durchgehen. Ist sie zwar nicht, aber sie jagt sehr wohl, so wie ihre ganze Familie. Ihr Vater hat ein Jagdrevier bei Pfahlbronn, ihr Mann betreibt in Schorndorf eine Metzgerei, in der sie sich gerade einarbeitet; außerdem versorgt sie den Betrieb mit frischem Wild. Das Bild vom Jäger mit dem Schießgewehr, der pausenlos wehrlose Rehlein tötet, will sie aber so nicht stehenlassen.

Überpopulation bestimmter Tierarten im Zaum halten

„Jagd ist auch Naturschutz“, erklärt sie, was bedeutet, dass Jäger mit dafür zuständig sind, die Überpopulation bestimmter Tierarten im Zaum zu halten. Die von Waschbären beispielsweise, die in unseren Breitengraden eigentlich gar nichts zu suchen haben, und die von Füchsen. Wenn die sich zu sehr vermehren, hat das schwerwiegende Folgen für Singvögel und kleinere Feldtiere. „Die meisten Menschen wissen das gar nicht, aber wenn sie Katzenfutter auf die Terrasse stellen, dann locken sie die Füchse und Waschbären damit erst richtig an.“

Stefanie Wolz hat viele Tierpräparate mitgebracht

Es ist sicher eine gute Idee, schon Kindern ein Grundwissen zum Wald, den Tieren, die darin leben, und zu dem beizubringen, was sie fressen. Weswegen sich die Klasse 5 b der Bürgfeld-Gemeinschaftsschule Welzheim auf einem Waldweg am Tannwaldfriedhof um Stefanie Wolz und ihren Wagen, den Lernort-Natur-Anhänger der Kreisjägervereinigung Waiblingen, versammelt hat. In dem hat sie allerlei Tierpräparate mitgebracht, um den Schülern zu zeigen, wie die diversen Waldbewohner aussehen, denn lebendig bekommen die Jungen und Mädchen Fuchs, Marder, Dachs und Frischling auf dem Weg durchs Gehölz wohl kaum zu Gesicht.

Und wenn man doch mal einem Frischling begegnet, dann ist mit Sicherheit die Bache in der Nähe (die Wildschwein-Mama), „und dann“, warnt Stefanie Wolz, „wird’s gefährlich“.

Zu jeder Spur und jedem Tierpräparat hat sie etwas zu erzählen

Der einzige Frischling an diesem Morgen ist allerdings ausgestopft, und die Tierspuren, die die Kinder lernen sollen, auseinanderzuhalten, sind plastische Abdrücke auf kleinen Tafeln, die Stefanie Wolz am Weg entlang auf dem Waldboden verteilt hat.

Zu jeder Spur und jedem Tierpräparat hat sie etwas zu erzählen: zum Beispiel, dass in den hiesigen Wäldern vor allem Rehwild lebt und nicht etwa Rotwild, das man eher im Schwarzwald oder im Nordosten Deutschlands findet, und dass nur der Nachwuchs des Rotwilds „Kitz“ genannt wird.

Der vom Rehwild heißt „Hirschkalb“. Der Räuber, der gern Autokabel durchknabbert, ist ein Steinmarder, während sein Verwandter, der Baummarder, im Wald auf behaarten Pfoten so leise den Stamm erklimmt, dass die Eichhörnchen ihn oft erst bemerken, wenn es schon zu spät ist.

Die Hälfte der Klasse, die nicht auf Exkursion durch den Wald ist, sitzt an einem Tisch und presst Rehhufe in weichen Ton, um einen Abdruck mit nach Hause zu nehmen. Danach dürfen die Kinder mit Kärtchen die Nahrungsketten der Tiere an ein Flipchart pinnen: Frisst der Fuchs nicht nur Mäuse und Vögel, und was frisst der Igel?

Spaß haben alle. Ein neugieriger Kater sorgt für eine Extrarunde Gelächter, als er anfängt, an einem präparierten Mäusebussard zu knabbern, und plötzlich die Federn fliegen.

Stefanie Wolz verscheucht ihn rasch, und das ganz ohne Gewehr.