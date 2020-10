„Es ist heller“, stellt die Besucherin fest. „Und übersichtlicher“, nickt ihr Begleiter. „Und die Vitrinen sind klasse“, kommt der nächste Kommentar. Keine Frage, was sich in den vergangenen Monaten hinter den geschlossenen Pforten des Museums in Horlachen getan hat, fiel den Gästen am Sonntag gleich auf. Denn das ehrenamtliche Team rund um den Vorsitzenden Ralf Brix und Sibylle Hornung hat viel Kraft investiert, um frischen Wind in die Historie zu bringen und sie in neuem Licht