Musik, Kleinkunst, Theater: Das bietet das Kunstsinnfestival in der Laufenmühle

Doch, es gibt auch etwas zu feiern in diesen Tagen: In der Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft laufen die Vorbereitungen für das nächste Kunstsinnfestival am Samstag, 8., und am Sonntag, 9. Oktober. „Die große Überschrift für uns alle, und wir hoffen, auch für unsere Gäste, ist, dass wir wieder zusammenkommen“, sagt Pressesprecherin Daniela Doberschütz. 2019 wurde das Festival zuletzt gefeiert. Dann musste es wegen der Corona-Pandemie ausfallen. „Für uns und unsere Gäste ist das ein Höhepunkt im Jahr.“ Es gibt ein dichtes Angebot von Kunst und Kultur, „man kann sich treiben lassen“. Über das Festival sagt die Pressesprecherin: „Kunst ist unser Mittel der Sozialarbeit. Wir wollen hier als Einrichtung Begegnungsorte schaffen, Kunstgenuss ermöglichen. Wenn das nicht geht, fehlt uns ein Herzstück.“ Umso froher sind die Veranstalter, dass das Festival nun stattfinden kann.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

In diesem Jahr steht das Thema „Perspektiven“ im Mittelpunkt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Plakate und Banner hängen, auf dem Gelände werden Hütten aufgebaut, Bühnen entstehen. Eine große Theatertreppe gibt es bereits neben den neuen Wohnhäusern oben auf dem Dorfplatz, „damit haben wir per se schon eine Bühne, eine zweite entsteht noch für Musik und Kleinkunst“, weiß Doberschütz.

Modenschau: Als Partner fungieren Riani und Jakob Concept Store

Und: „Der rote Teppich folgt noch für die Modenschau.“ Die gehört traditionell zum Kunstsinnfestival. In diesem Jahr wurde wieder bewusst auf lokale Label gesetzt. Als Partner fungieren Riani und Jakob Concept Store aus Schorndorf. „Menschen mit Behinderungen werden dabei aktuelle luxuriöse Mode sowie nachhaltige Mode von kleinen Fashionbrands und Start-ups aus der Region präsentieren“, heißt es in einer Pressemitteilung zum Festival. „Unsere betreuten Menschen fahren schon immer mal zu dem Modelabel Riani und zu Jakobs Concept Store in Schorndorf“, erzählt Daniela Doberschütz. „Sie probieren Kleidung an und üben, sie zu präsentieren.“

Proben für ein anderes Projekt laufen ebenfalls bereits, nämlich für eine internationale und inklusive Theater-Performance in Zusammenarbeit mit dem Teatro la luna nel Pozzo aus Apulien. Das Theaterteam besteht aus betreuten Menschen und Mitarbeitern aus Italien und aus der Laufenmühle. „Darüber steht das Thema Perspektiven. Rund um dieses Thema wird ein Stück entstehen“, kündigt Daniela Doberschütz an. Die Geschichte steht nicht fest, sie wird entwickelt. „Das ist eine große Besonderheit, wie wir Theaterarbeit hier begreifen. Nur so kann einfließen, was der einzelne Mensch mit Behinderung mitbringt.“

Viele Möglichkeiten erwarten die Besucher darüber hinaus: Zum Beispiel gibt es Live-Musik an wechselnden Orten, Programme und Workshops, die spontan zum Mitmachen einladen, Werkstattprodukte und anderes. Jeweils mehrmals am Tag erklingen auf dem neuen Dorfplatz Melodien und Rhythmen, so durch Percussion der „Double Drums“ mit Show-Elementen, eine „tanzbare World Fusion Dysko“, so die Ankündigung, und durch das erneut auf dem Festival auftretende Duo „Klangheimlich“.

Eine familienfreundliche Show wird auf der Kleinkunst-Bühne und dem Dorfplatz von „Felice & Cortes“ geboten.

„The Horsemen“, ein Straßen-Kleinkunst-Ensemble aus Frankreich, wird ebenfalls erwartet: Drei Herren, in Pferdekostüme gekleidet, werden mit ihren „Reittieren“ einen Springreit-Contest präsentieren. Und die Pferde machen natürlich nicht immer das, was ihre Reiter wollen. Für Spaß ist also gesorgt.

Derzeit feilen die Erlebnispädagogen an vielen kleinen Aktionen, die sie für die Besucher anbieten. Zum Beispiel bereiten sie einen Fotowettbewerb zum Thema Perspektiven vor. „Da schicken wir unsere Gäste mit kleinen Miniaturfiguren, die man aus den Modelleisenbahnen kennt, ins Gelände“, so Doberschütz, um sie dort in Szene zu setzen. Ein Gewinn winkt.

Ein "Portrait-o-mat" lädt ein, sich zeichnerisch auszuprobieren

Zum Mitmachen laden auch Comic-Strips mit Kreide ein. Da werden auf die Straße Comics gemalt, die die Gäste fortsetzen und deren Geschichten sie weiterspinnen können. Am offenen Feuer kann Kaffee geröstet werden. Ein sogenannter "Portrait-o-mat" lädt ein, sich zeichnerisch auszuprobieren: Die Person, die porträtiert werden soll, sitzt in einer Fotobox der anderen Art. Gegenüber zeichnen drei bis vier Leute denjenigen auf einem kleinen Post-it-Zettel, so dass man am Ende vier Abbildungen erhält, die man aneinanderkleben kann wie eine Art Passbildstreifen.

Die Kaffeerösterei und die Bienenwachs-Kerzenwerkstatt laden außerdem zu Röst-Vorführungen und zum Kerzentauchen ein.

Wem der Sinn eher nach Bewegung steht, der kann an einem inklusiven Tanz-Workshop mit einer Tanzpädagogin teilnehmen.

So treffen die Organisatoren eine Reihe von Vorbereitungen für das Festival-Wochenende. Anders als bei vergangenen Kunstsinnfestivals ist nun, dass es kaum Kunsthandwerkerstände mehr gibt. „Es hat nicht so richtig gut funktioniert“, sagt Daniela Doberschütz rückblickend: Die Stände außen seien sehr wetterabhängig gewesen, die Standbetreiber in den Häusern seien auch nicht so glücklich gewesen. Und: „Wir möchten gern die eigenen Produkte in den Vordergrund rücken, mehr aus eigener Kraft stemmen.“ Mit Aktionen, mit Führungen und Mitmachprogrammen etwa.

Vieles kann man planen - und an Petrus' Gunst zumindest zuversichtlich denken. „Wir hoffen auf goldenes Oktoberwetter.“