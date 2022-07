Nach 40 Jahren: Taverne Sokrates, Urgestein der Welzheimer Gastronomie, schließt

„Eigentlich wollte ich nie in der Küche stehen, der hat zu mir gesagt, dass ich nur paar Bratwürste und Kartoffelsalat machen muss“, erzählt Barbara Kalaitzidis über ihren Mann Sokrates und muss dabei herzhaft lachen. „Er“, das Welzheimer Urgestein und eingebürgerter Grieche Sokrates Kalaitzidis, ist hier gemeint. Der Gastronom betreibt zusammen mit seiner Frau Barbara bereits seit April 1983 die in der Murrhardter Straße gelegene Taverne Sokrates in Welzheim.

„Er“, der zudem von allen nur liebevoll „Sole“ genannt wird, als Anspielung auf den griechischen Philosophen Sokrates, hat für fast jeden eine Anekdote im Gepäck: „Hier kommt keiner raus, ohne dass mein Mann ihm eine griechische Philosophie aus seiner Heimat erzählt“, scherzt Barbara Kalaitzidis und nimmt dabei ihren „Sole“ herzlich in den Arm.

Alle Zweifler wurden eines Besseren belehrt

Die zwei verstehen sich, das merkt man. Gut 40 Jahre haben die beiden Welzheimer, er ein eingewanderter Grieche, sie eine Ur-Schwäbin aus Eckartsweiler, ihre Taverne Sokrates zusammen gestemmt. In den Anfangsjahren mussten sie sich zusammen durchkämpfen, und bis heute war fast nie ein Wochenende frei. „Gib ihnen sechs Monate, dann sind sie pleite“, hörte Sole zu Beginn von einigen, aber seine Augen lächeln beim Erzählen mit einer gewissen Genugtuung.

Das Welzheimer Ehepaar belehrte die Zweifler durchaus eines Besseren: Mit Gerichten wie dem herausragenden originellen Gyros oder ihren Calamares nebst Petersilienkartoffeln nach Art des Hauses an grünem Salat machten sich die beiden weit über Welzheim hinaus einen Namen. Heute sind sie als europäische Bereicherung, neben dem Ionio in Welzheim, ein echtes Urgestein der Welzheimer Gastronomie.

Was die Taverne Sokrates über all die Jahrzehnte zudem auszeichnete, war, darauf zu achten, dass alle Lebensmittel regional oder über kurze Anfahrtswege direkt durch die Küche frisch an den Gast weitergegeben werden konnten.

In ihrer Speisekarte ist dies durch den Satz „Manchmal kann die frische Zubereitung etwas länger dauern – wir bitten um Verständnis: Es kann ruhig als qualitativ hochwertiges Merkmal gewertet werden“ vermerkt.

Nach 40 Jahren gehen Sole und Barbara in den Ruhestand

„Die Gastronomie ist ein schwerer Beruf, denn der Gast muss zufriedengestellt werden, und das ist nicht immer einfach“, fachsimpelt Sole, und er erwähnt explizit noch: Er sei Gott dankbar, froh und glücklich, in diesem Land gelandet zu sein. Sole weiß dies, denn er war all die Jahre im Service tätig, während seine Frau Barbara das Herzstück der Küche bildete.

Das bis heute vierköpfige Team, nebst zweier Angestellten, sagt nun zeitnah Avtio, Tschüss auf Griechisch. Bis Ende August kann dies jedoch jeder Gast, der mag, selbst tun und nochmals persönlich vorbeischauen. Eine schon vor Wochen ausgebuchte private Feier am 28. August wird dann der Abschluss sein.

Einen Nachfolger für das Restaurant gibt es noch nicht

Eine Nachfolge steht nicht fest, jedoch erst mal ein größerer Urlaub, natürlich in Griechenland, der Heimat von Sole. „Wir werden unsere Gäste vermissen, und wir sind sehr dankbar für viele schöne Momente, und werden sie für immer in unseren Herzen tragen“, gibt die Chefin des Hauses preis, und Sole ergänzt dies mit den Worten des Philosophen Sokrates: „Der Mensch darf nicht traurig sein beim Abschied, weil mit jedem Abschied auch was Neues kommt.“