Lag es an den Unwetterwarnungen am Vortag, lag es an Maskenzwang und Abstandsregeln, oder lag es auch am regnerisch nasskalten Wetter – der Ansturm der Reisenden hielt sich jedenfalls eher in Grenzen, als am Sonntagmorgen pünktlich um 10 Uhr die Schwäbische Waldbahn auf Gleis fünf in den Schorndorfer Bahnhof einfuhr. Vorneweg die dampfgetriebene Personenzug-Tenderlok, Baureihe 64 Pt 3515 1’C1’ mit Lokomotivführer Eberhard Möller und Heizer Benjamin Schmidt an Bord. Ein gut eingespieltes Team