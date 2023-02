Nach Weltrekord: Welzheimer Feuerwehrfrau Steffi Saul will über Schweizer Berge

Sie kann es nicht lassen: Gerade hat die Welzheimer Extremsportlerin Stefanie Saul den Weltrekord im längsten Nonstop-Marsch in Feuerwehrschutzmontur geknackt. Eine Woche Schonung hat sie sich gegönnt. Seit dieser Woche trainiert sie schon auf ihr nächstes Ziel. Wie geht es ihr in den Tagen nach ihrem 48-Stunden-Lauf?

Vor allem Waden und Füße wurden arg in Mitleidenschaft gezogen

Wie hat sie sich gefühlt nach 48 Stunden Nonstop-Laufen auf einem Laufband, bepackt mit 20 Kilogramm Feuerwehrschutzausrüstung, mit minimalen Pausen und quasi ohne Schlaf? „Besser als ich erwartet hatte, etwas Muskelkater“, sagt Steffi Saul zwei Tage, nachdem sie den Weltrekord „Längster Non-Stop-Marsch in Feuerwehrschutzausrüstung“ geknackt hat. Insbesondere die Waden und Füße seien „arg in Mitleidenschaft gezogen worden“. Die Füße - ewig lang eingepfercht in klobige Feuerwehrstiefel, die gar nicht gemacht sind für weite Distanzen - seien so geschwollen gewesen, dass sie ein paar Tage brauchten, um auf Normalmaß zurückzuschrumpfen.

Konnte sie am Tag danach überhaupt iregendwelche Schritte tun ohne laut aufzuschreien? „Nein, ich bin die ganze Woche nur in Turnschuhe in einer Nummer größer reingekommen“, erzählt sie. Sie sei „mit einem ganz komischen Gang zur Arbeit gegangen“, fügt sie hinzu. Ihre beiden Kinder, sagt sie, kennen es schon, wenn die Mama mal wieder lustig watschelnd daherkommt. „Sie haben mich dann auch ein bissle gehänselt, weil ich so lustig ausgesehen habe beim Gehen, wie eine wackelige Ente“, erzählt sie lachend.

Diese Mama ist unglaublich und leistet Großartiges

Diese „Mama“, die voll berufstätig ist, nebenher Zeit für die Hobbies Jagd und Feuerwehr findet, regelmäßig Eisschwimmen betreibt und natürlich viel läuft, ist einfach unglaublich. Das zeigt auch der jetzt knapp zwei Wochen zurückliegende Rekord: Sie ist unermüdlich gelaufen, auf einem Laufband, sie lief und lief, in voller Feuerwehr-Schutzausrüstung, mit Helm aufm Kopf, Gurt mit Beil, Handschuhen und Zubehör, Stiefeln und Atemluftflasche mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich einem Stundenkilometer, angetrieben vom Ziel, den im September 2022 aufgestellten Weltrekord namens „Längster Non-Stop-Marsch in Feuerwehrschutzausrüstung“ zu knacken.

Sie hat das Ziel erreicht, betreut und begleitet von vielen Zuschauern, Unterstützern und Mutmachern im Feuerwehrmuseum Winnenden. „Ich war eigentlich fast nie alleine, auch nachts waren immer Leute da, die mit mir geredet haben.“ Am meisten überrascht habe sie, „dass die Zeit doch so schnell vorbei ging, weil ich permanente Unterhaltung am Laufband hatte.“ Neben ihrem Laufband wurde ein zweites aufgestellt, auf dem immer wieder Besucher ein paar Schritte mitgelaufen sind, um sie zu motivieren.

Die Ablenkung und ihre Supporter hätten ihr geholfen, nicht müde zu werden, die Konzentration aufrechtzuerhalten, durchzuhalten. Denn für diese Extremleistung reicht ein toptrainierter fitter Körper alleine nicht aus. Auch der Kopf muss wollen. Wann war ihr persönlicher Tiefpunkt erreicht? „In der zweiten Nacht, nachdem ich genug Pausenzeiten gesammelt hatte, um mich eine halbe Stunde am Stück mal hinzulegen.“ Die Muskeln hätten fast zugemacht und ihren Dienst versagt. Die Wadenmuskulatur habe sich krampfartig angefühlt. „Das Anlaufen hat geschmerzt, eine Stunde hat es gedauert, bis der Muskel wieder funktioniert hat“, beschreibt sie die muskulären Tragödien, die sich in ihrem Körper abgespielt haben.

Glücksmoment am Sonntagmorgen um 10 Uhr

Nach 45 Stunden hätte sie aufhören können, der bisherige Weltrekord war damit geschafft. Doch ihr Ziel lautete: 48 Stunden. Also lief sie weiter. Es fühlte sich leichter an, sagt sie. „Es war motivierend, weil ich wusste, jetzt schaffe ich auch den Rest noch.“ Und dann, Sonntagmorgen um 10 Uhr, ein unfassbarer Glücksmoment. Umringt von lautem Jubelgeschrei ließ sie sich aus den schweren Stiefeln helfen. Mit einer Blase an den strapazierten Füßen sei sie nach Hause gekommen. „Ich habe die Zeit mit meinen Kindern genossen, habe gar nicht groß geschlafen, aber viel Tee getrunken.“

An Essen war schon während des Laufs nicht zu denken. Und auch am Tag danach - kein Hungergefühl. „Der Magen macht nicht mit, über Flüssiges hinaus geht nichts richtig runter“, sagt sie. Während des Laufs hätten ihr die Betreuer flüssigen Haferbrei gegeben. Cola ging auch. Es habe noch einige Tage gedauert, bis sich Körper und Stoffwechsel t von der Überanstrengung erholt hatten. „Erst Ende der Woche konnte ich wieder mit Appetit was essen.“

Aber wer jetzt glaubt, dass sich Steffi nach der Verausgabung erstmal eine Woche Urlaub genommen hat, um wieder in die Spur zu kommen, der kennt sie nicht. Denn was tut die Unerschrockene? „Ich bin am Montag ganz normal zur Arbeit gegangen.“ Wie haben die Kollegen reagiert? „Super war’s, viele haben gratuliert und nachgefragt, wie es war.“ Viel Zeit zum Feiern sei bis jetzt nicht geblieben - „in meiner Abteilung gibt’s grad viel zu tun“, meint sie.

Was nimmt Steffi Saul aus der Challenge mit?

An Lauftraining sei freilich nicht zu denken gewesen. Das selbst verordnete Schonprogramm: ein Muss. Als Feuerwehrfrau hingegen habe sie der Alltag schon nach wenigen Tagen wieder eingeholt. „Am Samstag durfte ich in der Übung gleich wieder unter vollem Atemschutz antreten, aber das gehört ja wohl auch irgendwie dazu“, schildert sie. Wie war es, wieder in die Feuerwehrstiefel reinzuschlüpfen, aus denen sie nach Verlassen des Laufbands so schnell wie möglich rauswollte? „Ach, es lief sich eigentlich schon wieder ganz gut, nur ganz so lange möchte ich sie erstmal nicht mehr anhaben“, gesteht sie augenzwinkernd. Gibt es eine neue Erkenntnis, die sie speziell aus dieser Challenge mitnimmt? „Dass ich froh bin, in einer so schönen Gegend zu wohnen und mich in der freien Natur zu bewegen so schön ist, dass ich niemals gegen ein Laufband tauschen möchte.“

Seit dieser Woche ist sie wieder ins Training eingestiegen. Denn - wie könnte es auch anders sein - hat sie bereits das nächste Fernziel vor Augen: Der Crossing Switzerland, ein Ultramarathon, 420 Kilometer und 24 000 Höhenmeter. „Es geht einmal über die Schweizer Berge, ich will darum jetzt viele Höhenmeter trainieren“, kündigt sie an. Immerhin: „Ohne Feuerwehr-Outfit“, sagt sie mit einem herzhaften Lachen. Zudem liebäugele sie mit einem Rescue-Run im September, für den sie sich vorsorglich eine Wild Card gesichert habe. „Es gilt, verschiedene Disziplinen mit anderen Rettungskräften aus der Blaulichtfamilie zu bewältigen.“

Worüber sie sich sehr freut: Der bisherige Weltrekordhalter Mario Feller habe ihr in einem Facebook-Post auf seiner Seite seinen Glückwunsch ausgesprochen. „Das fand ich super lieb. Am Ende geht es uns allen doch vor allem um den guten Zweck.“ Denn Steffi tut das alles nicht für sich selbst. Sie ist als Spendenläuferin unterwegs. Beim jüngsten Weltrekord seien 10.000 Euro zusammengekommen zugunsten der Kinderhospizarbeit von Sternentraum in Backnang. Mit dem Remstal-Höhenweg fing es vor zehn Jahren an, seitdem haben ihre Füße sie so weit getragen, dass 50.000 Euro an Spenden zusammen gekommen sind.

Übersicht über die Spendengelder: