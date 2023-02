Nachmittags geschlossen: Schwierige Zeiten für Wäscherei Beier in Welzheim

So hat's nicht nur die Hausfrau gern: Tischdecken, sauber, gestärkt und faltenfrei, werden Stück für Stück sorgsam zusammengelegt. Kein Einweichen und Rubbeln der Flecken, kein Wäscheaufhängen, kein Bügeln, alles fertig. Fleißige Hände und Maschinenkraft sorgen dafür. Und ist ein Fleck nicht weg, geht's in die Nachwäsche.

Warm ist es nicht von ungefähr in der Wäscherei in der früheren Post in Welzheim. Hier stehen eine „Kittelpresse“ für Berufsbekleidung, verschiedene Waschmaschinen, die größte bewältigt 35 Kilogramm Wäsche, und ein extra großer Trockner.

In die Mangel genommen wird natürlich auch, wortwörtlich: Die ist zwei Meter breit und so alt wie er selbst, erzählt Josef Beier, 73 Jahre, schmunzelnd.

15 000 Liter Öl benötigt die Wäscherei im Jahr

„Alles wird mit Dampf beheizt“, sagt der Chef von seinen Maschinen. Die Wäscherei hat einen eigenen Dampferzeuger, der mit Öl beheizt wird. Der, vier Jahre alt, braucht zwar erheblich weniger davon als sein Vorgänger. Doch 15 000 Liter Öl benötigt die Wäscherei im Jahr. Waschen, trocknen, mangeln: Es bleibt ein energieintensives Geschäft. Viel einzusparen ist da nicht. „Es geht nicht mit geringeren Temperaturen“, weiß Josef Beier.

Die Energiepreise gingen unlängst rasant nach oben. Doch nicht nur sie sind gestiegen. Da ist zum Beispiel auch der Spritpreis. Josef Beier fährt viel herum. Er holt benutzte Wäsche von Gaststätten ab, zum Beispiel in Gschwend, Althütte, Schorndorf, Fornsbach, Sulzbach oder Oppenweiler sowie von Annahmestellen und bringt sie sauber zurück.

Auch Berufsbekleidung aus dem Baugewerbe und von Apotheken reinigt er. Die höheren Kosten konnte er nicht allein wegstecken. „Ich musste die Preise anheben. Da war ich gezwungen. Sonst wäre nichts mehr hängengeblieben.“

Die Preisentwicklung ist's aber nicht allein, die dem Betrieb zu schaffen macht. Die Corona-Pandemie hat die Wäscherei schwer getroffen und wirkt nach. Während der Pandemie waren die Gaststätten teilweise zu, verkauften außer Haus. Es gab keine Weihnachts- oder Familienfeiern, und für den To-go-Verkauf brauchten sie keine Tischwäsche. „Das ist schon schwer zu schaffen gewesen.“ Und mancher Gastronom legt Servietten auf den Tisch statt einer Stoffdecke. Das ist günstiger, weiß Josef Beier. Dazu kam, dass auch die Wäscherei während der Pandemie eine Zeit lang schließen musste und die Mitarbeiter in die Kurzarbeit gehen mussten.

Inzwischen sind die meisten Corona-Vorschriften weggefallen. Das Leben findet wieder öffentlicher statt, es wird eingekehrt.

Die Gaststätten kommen als Kunden wieder, aber nicht in dem Maß wie zuvor, stellt Josef Beier fest. Sie machen aber den größeren Teil des Umsatzes aus. 30 Prozent kommen von privaten Kunden, hauptsächlich durch Bettwäsche und Tischdecken. „70 Prozent waren die Wirtschaften“, denkt der Fachmann zurück. Seit der Corona-Pandemie beschäftigt er drei Mitarbeiter weniger.

Wäscherei öffnet nur noch vormittags von 8 bis 12 Uhr

Apropos Mitarbeiter: Sie zu finden sei auch schwierig, erzählt Josef Beier, und das trotz mehrmaliger Ausschreibung. Drei Vormittage in der Woche hilft seine Tochter im elterlichen Betrieb mit. Doch der könnte noch Unterstützung gebrauchen.

Als Resultat aus diesen Entwicklungen öffnet die Wäscherei inzwischen nur noch vormittags von 8 bis 12 Uhr, anstatt wie zuvor auch von 13 bis 18 Uhr.

Er könnte längst in Rente gehen, wenn er wollte

Und nicht zuletzt wird sich irgendwann einmal die Frage nach einem Nachfolger in der Wäscherei stellen. „Wenn ich jemanden finden würde, dann würde ich aufhören“, meint Beier. Aber auch das gestaltet sich nicht einfach. Er selbst könnte längst in Rente gehen, wenn er wollte. Aber die Arbeit in der Wäscherei macht ihm Spaß. Beier ist unter Leuten, kommt herum. „Bloß daheim sein, da weißt du ja nicht, was du tun sollst.“ Und da sind die Mitarbeiter. Und die Kunden. Deren Rückmeldung: „Jeder sagt, ich soll weitermachen.“

Zur Wäscherei ist Josef Beier übrigens einst eher durch Zufall gekommen. Der gebürtige Bayer, zur Welt kam er in der Rothenburger Gegend, kam als Kind mit seinen Eltern im Alter von sechs Jahren nach Welzheim. Die Eltern stammten aus dem Sudetenland und fanden Arbeit bei Bauknecht.

"Herumgekommen sind wir viel in der Welt"

In Welzheim erlernte Josef Beier das Metzgerhandwerk bei der damaligen Metzgerei Höfer und fuhr später acht Jahre lang für die Spedition Rhenus in Stuttgart Lkws. „Herumgekommen sind wir viel in der Welt.“ In ganz Europa. Mitunter ging's zwei, dreimal in der Woche nach Berlin. Das war damals mit vielen Kontrollen an der Grenze verbunden. Und wehe, an den Zollplomben war eine Öse vergessen, erinnert sich Josef Beier an die strengen DDR-Kontrollen.

„Solange es geht, macht man es. Es ist meine Heimat in der Hinsicht“

Als die älteste Tochter zur Welt gekommen war, wollte er gern abends daheim sein. Beier übernahm eine Wäscherei in der Untermühlstraße. Mit Mitarbeiterinnen, die ihn einlernten. Er las Fachbücher, fuchste sich ein. Nach und nach kamen die Kunden und die Lokale zu ihm. „46 Jahre habe ich das Geschäft.“ In der Untermühlstraße wurde es mit der Zeit zu eng. Vor elf Jahren zog die Wäscherei in die frühere Post in der Bahnhofstraße. „Solange es geht, macht man es. Es ist meine Heimat in der Hinsicht.“