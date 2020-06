Die Druckerei Würth in Steinenberg existiert seit fast 70 Jahren. In der dritten Generation geführt, beschäftigt das Unternehmen aktuell 20 Mitarbeiter. Gerade das Druckerei- und Verlagswesen kann auf eine lange und für unsere Kultur wichtige Geschichte zurückblicken. Diese Branche ist seit Jahren einem Strukturwandel unterworfen. In Zeiten von Corona wird dieser noch erheblich verstärkt.

Wer Detlef Würth schon begegnet ist, weiß um seine positive ruhige Art, kennt den Geschäftsmann