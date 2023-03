Neue Konkurrenz am Ebnisee: Warum Hotel-Chef Volker Reich darin einen Gewinn sieht

Die Wellen kräuseln sich auf dem Ebnisee, der Wind rüttelt an den Sonnenschirmen, die Sonne bescheint das Schilf am Ufer hell, aber nicht warm: Noch ist es ruhig an der „Perle des Schwäbischen Walds“. Doch die neue Saison naht. Auch für Volker Reich, Geschäftsführer und Besitzer des Hotels Reich am Ebnisee mit dem Restaurant Himmelreich. Gegenüber, im früheren Naturparkhotel, hat der Besitzer gewechselt. Es gehört nun der Schwabenpark GmbH & Co. KG. Geplant ist, sehr viel Zeit und Geld zu investieren, um das Hotel zu modernisieren und umzugestalten.

„Die Kauf- und Renovierungskosten sind einfach zu hoch“

Die Entwicklung empfindet Volker Reich als positiv. Auch er hatte sich für das Hotel interessiert, kam nach gründlicher Kalkulation aber für sich zu dem Schluss: „Die Kauf- und Renovierungskosten sind einfach zu hoch.“ Wie sich Letztere entwickeln können, hat er an seinem Hotel gesehen, dem früheren Wirtshaus am Ebnisee. Die Renovierungskosten waren am Ende dreimal so hoch wie ursprünglich kalkuliert, erinnert sich der Besitzer. Beide Häuser am Ebnisee gemeinsam: Volker Reich hat es sich lang überlegt. „Es wäre top gewesen“, sagt er auch angesichts der Zimmerzahl. Aber: „Du brauchst Gäste, und du brauchst Personal.“

Dass nun im früheren Naturparkhotel große Investitionen anstehen und das Haus verschönert wird, „es ist ein Gewinn“, findet Volker Reich. Nicht zuletzt auch für sein Unternehmen. „Es bringt Gäste.“ Die erkunden den See und „kommen auch zu uns“. Die Lage seines Hauses mit Blick auf den See und den direkt vor der Tür, „die Lage kriegst du nie mehr“, schwärmt Volker Reich.

In seinem Haus hat er viele Veranstaltungen. „Fast jedes Wochenende sind Hochzeiten.“ Die Gäste übernachten gern. Neben dem Hotel ist in der Corona-Zeit aus einem Haus mit früheren Personalwohnungen ein Gästehaus mit drei Ferienwohnungen für jeweils vier Personen sowie drei Doppelzimmern entstanden. Im Hotel und im Gästehaus gibt es somit circa 50 Betten.

Es steht auch der Chef selbst oft im Imbiss

Alles in allem stehen innen und außen, im Restaurant, in den Sälen, auf Terrasse und Balkon sowie im Biergarten 500 Plätze zur Verfügung. Soll überall bedient werden, braucht man 20 Bedienungen. Bei schönem Wetter. „Zwei bei schlechtem.“ Im Sommer in der Saison könnte der Betrieb fünf Köche brauchen. „Die kriegst du gar nicht“, so Reich über den Fachkräftemangel in der Gastronomie. „Keiner will mehr Koch werden.“ Es steht auch der Chef selbst, ein gelernter Bankkaufmann, oft im Imbiss, macht Burger und verkauft Pommes und Wurstsalat. Er kocht selbst gern. „Tütenware gibt es bei uns nicht.“

Fünffamilienhaus in Fornsbach für Mitarbeiter

Woran liegt es, dass es an Köchen mangelt? Zum einen sind’s die Arbeitszeiten, weiß Volker Reich. Während der Corona-Pandemie habe er viele Mitarbeiter verloren. Vier motivierte Köche seien nach und nach in andere Berufe gewechselt. Und Reich ergänzt: „Hier oben findest du keine Leute, weil sie keine Wohnung finden.“ Er baut in Fornsbach ein Fünffamilienhaus, um Unterkünfte für Mitarbeiter zu bieten. Die Einführung des Bürgergelds sieht er in dem Zusammenhang kritisch. Da fehlten die Anreize. Gleichzeitig fragen Interessierte nach einem Aushilfsjob wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten, stellt Reich fest.

Die Gastronomie ist kein einfaches Metier, auch am Ebnisee nicht. Er habe es schwer, sagt der Fachmann, „hier kostendeckend zu arbeiten“.

„Was nutzt es, wenn man die Preise erhöht und es kommt keiner mehr“

Die hohen Preise für Lebensmittel und Energie, der gestiegene Mindestlohn, das spüren auch Gastronomen. Doch Volker Reich erhöht im Restaurant „so wenig wie möglich. Was nutzt es, wenn man die Preise erhöht und es kommt keiner mehr“.

Das Restaurant, gemütlich, rustikal und stilvoll, „läuft super“, stellt Reich fest. Es gibt einen neuen Küchenchef, auch wieder Cordon bleu und Allgäuer Schnitzel sowie ein Pasta-Gericht. Bewusst soll nicht nur Hochpreisiges angeboten werden. Auch wer nicht den Rostbraten bestellt, soll einkehren können. Denn dass viele Kunden, nicht alle freilich, die in etlichen Lebensbereichen gestiegenen Preise spüren, das beobachtet Volker Reich etwa, wenn im Imbiss eine Currywurst für zwei bestellt oder gefragt wird, was der Kaffee kostet.

Wetter entscheidend für Ebnisee

Wann ist viel los am Ebnisee? Das hängt vom Wetter ab. „Das Wetter ist das Ein und Alles.“ Kommen die ersten Sonnenstrahlen, lockt das die Gäste. Im Winter ist keine Saison. Im Sommer herrscht mitunter schnell Hochbetrieb. „Am Wochenende überrennen sie uns.“ Unter der Woche ist vor allem bei Badebetrieb viel los.

Das Hotel hat stets geöffnet. Das Restaurant hat montags und dienstags geschlossen. „Wir arbeiten ein Konzept aus, dass wir ab Mai am Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag im Biergarten Gastronomie anbieten und im Restaurant von Mittwoch bis Sonntag“, erzählt Volker Reich. So wäre immer ein Bereich für die Gäste geöffnet.