Offenes Ohr für alle im Familienzentrum Welzheim: Aktionstage vom 13. bis 15.05.

Ein Ort, um große und kleine Sorgen und Ängste abzuladen und einen verständnisvollen Ansprechpartner zu finden, der einem dabei mit Rat und Tat zur Seite steht. Das ist, kurz gefasst, der Grundgedanke hinter allen Begegnungsstätten, wie auch dem neuen Familienzentrum Welzheim, das seit 14. März in der Bahnhofstraße 28 arbeitet - unter dem Dach des rührigen Vereins Tagesmütter Welzheimer Wald e.V.

„Es wird niemand bei uns abgewiesen, der zu uns kommt, weder Erwachsene noch Kinder und Jugendliche. Damit aber die Menschheit merkt, dass es dieses Zentrum gibt, dass es erfolgreich arbeitet und dass es allen Eltern und Großeltern mit Kindern, Onkeln und Tanten, ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite steht, haben wir uns entschlossen, etwas zu tun“, erklärte der Leiter Daniel Gulden der Welzheimer Zeitung gegenüber. Da unter Corona-Bedingungen die Vorbereitung einer großen zentralen Eröffnungsfeier, die auch in die Bevölkerung hinein wirken würde, nicht möglich war, habe man sich für eine dezentrale Veranstaltung entschieden, mit attraktiven Angeboten über ganz Welzheim verteilt.

Vom 13. bis 15. Mai steigen die Aktionstage in Welzheim

Dies entspreche auch der Grundidee des Familienzentrums, Familien zu stärken, Väter, Mütter und Erziehungsberechtigte in ihrer Erziehungsfähigkeit zu fördern und einen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger zu leisten. Dazu gehöre auch, die weitere Vernetzung all derjenigen zu fördern, die sich für die Stärkung des familiären und kommunalen Zusammenlebens starkmachen. Und da am Sonntag, 15. Mai, der Internationale Tag der Familie im Kalender stehe, habe sich das Wochenende 13. bis 15. Mai für diese Aktionstage angeboten. Sie erstreckten sich von Freitagnachmittag bis Sonntagabend. Ziel sei es, Familien zu aktivieren, Vereinsleben zu fördern und das Miteinander in Welzheim zu stärken. Das Familienzentrum selbst werde freitags von 15 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet haben; in ihm sei nicht nur ein Infopoint eingerichtet, außerdem gebe es am Sonntag von 10 bis 18 Uhr familienzentrumseigene Limo und glutenfreie Waffeln zur Stärkung.

25 Vereine, Verbände und Einrichtungen sind am Start

Insgesamt 25 Vereine, Verbände und Einrichtungen werden sich an den Aktionstagen beteiligen, vom Automobilsportclub über Polizei und Feuerwehr bis hin zum Imkereiverein, zur Awo und Trainingsstunden mit Niko Kappel auf dem Kirchplatz, insgesamt ein überwältigender Beweis für Gemein- und Gemeinschaftssinn, wie er Welzheim auszeichne. „Wir sind in jeder Hinsicht sehr gut aufgestellt“, betonte Gulden, „nicht zuletzt auch dank der großartigen Unterstützung durch die Stadt Welzheim und all derjenigen, die sich mit Rat, Tat und Engagement bei den Aktionstagen einbringen.

Die Welzheimerinnen und Welzheimer erwartet ein wahres Feuerwerk an attraktiven Events, in der jede und jeder das für sich passende Angebot finden wird. Jetzt hoffen wir nur noch auf das passende Wetter, dann ist der Erfolg garantiert.“

Im Welzheimer Familienzentrum, gab Daniel Gulden noch mit auf den Weg, finde jeder ein offenes Ohr für seine Sorgen und Probleme rund um das Thema „Erziehung und Beziehung“. Man nehme sich Zeit, um herauszufinden, wo genau der Schuh drücke, was sofort und was langfristig hilfreich sein könnte. Die Begegnungsstätte in der Bahnhofstraße 28 ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und dienstags von 18 bis 20 Uhr geöffnet.

Die Aktionstage beginnen am Freitag im Tannwald, wo die Frühberatungsstelle von 14 bis 16 Uhr Bewegungs- und Erlebnisstationen betreut, und in der „Alten Kantine“ in der Murrhardter Straße; dort lädt die Jugendhilfe Welzheimer Wald von 12 bis 18 Uhr zu einer Spielstraße und zur Besichtigung der Räumlichkeiten ein. Aktuelle Infos gibt es unter www.facebook.com/familienzentrumwelzheim und selbstverständlich auch auf der Internet-Seite der Stadt Welzheim.

Infos zum neuen Familiencafé

Familiencafé Katakit

Wann? Immer mittwochs von 9.30 bis 11 Uhr.

Wo? Familienzentrum Welzheim.

Hier können Sie gemütlich beisammen sein, sich austauschen, während die Kinder miteinander spielen. Es ist keine Anmeldung notwendig, einfach vorbeikommen!