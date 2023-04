„Oscar Barbershop“: Der Barbier von Welzheim ist umgezogen - warum?

Seit Januar 2022 befand sich der „Oscar Barbershop“ im Gebäude in der Schorndorfer Straße 1 in Welzheim. Inzwischen hat nicht nur der Besitzer gewechselt, sondern auch der Standort: Der Salon ist jetzt in den Räumlichkeiten des ehemaligen Internet-Cafés in der Wilhelmstraße 2 zu Hause. Besitzer Ammar Al-Jewari freut sich über mehr „Gemütlichkeit“ und auf viel Kundschaft.

In Al-Jewaris Barbershop werden nicht nur Männer bedient

Am vergangenen Samstag um 13.30 Uhr fehlt es daran keineswegs. In dem betont maskulin eingerichteten Barbershop mit runden Hängelampen, vielen rustikalen Holzdetails und wuchtigen Ledersofas warten mehr als ein halbes Dutzend männlicher Besucher darauf, bedient zu werden. Die Friseurstühle sind besetzt, der Service (wie die Website verspricht) „eine Mischung aus dem typisch amerikanischen Barbershop und der orientalischen Barbierkunst“.

Angeboten werden Bart- und Augenbrauenpflege, Waxing und natürlich der Haarschnitt mit anschließendem Styling. Aber es werden nicht nur Männer bedient, versichert Mohammed Al-Jewari, der Sohn des Besitzers, der eigentlich inzwischen in Karlsruhe lebt, aber regelmäßig nach Welzheim kommt, um im Barbershop auszuhelfen. „Wenn eine Frau einen Kurzhaarschnitt möchte, zahlt sie etwa 25 Euro“, erklärt er.

Oscar Barbershop: Bereits drei Filialen eröffnet

Drei Filialen des Oscar-Barbershops gibt es: eine in Schorndorf, eine in Göppingen und die Filiale in Welzheim. Betrieben werden sie alle von der Familie Al-Jewari, die vor acht Jahren während der Bürgerkriegs-Unruhen aus Bagdad im Irak nach Deutschland floh. „Das Leben wurde schlecht dort“, meint Mohammed, „ich bin sogar angeschossen worden, drei Kugeln ins Bein.“

Sein Vater hatte in Bagdad 2002 die Friseur-Meisterprüfung abgelegt; er zeigt eine beglaubigte Abschrift aus dem Arabischen, mit Höchstpunktzahlen in allen Kategorien und der Traumnote „Sehr gut“. 2015 fing er in Deutschland mit seiner Frau, zwei Söhnen und zwei Töchtern neu an - und übernahm vor fünf Monaten auch den Barbershop in Welzheim. Allerdings fand er den Standort auf Dauer nicht wirklich günstig. Das Ladenlokal war zu groß und eigentlich auch nicht zentral genug. Deswegen war er froh, am 1. März dieses Jahres in die Wilhelmstraße 2 umziehen zu können. „Hier ist es gemütlicher“, findet er, „und es kommen auch mehr Leute.“

Wann der Barber-Shop in Welzheim geöffnet hat

Geöffnet hat der Barber-Shop montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr, am Samstag von 9 bis 18 Uhr.