Premiere in Breitenfürst: Große Rinderschau des Rinderzucht-Vereins Rems-Murr

Einen ungewöhnlichen Anblick gab es vergangenen Sonntag in der Reithalle des Pferdebetriebs Manuel Heinrich in Breitenfürst: Statt edler Rösser bewegten sich an diesem Tag Milchkühe in der Reithalle. Nicht minder edel zwar, aber doch meist deutlich gemächlicher. Auch das Verhältnis von Tieren zu Menschen war mit eins zu über zehn ungewöhnlich - die Bezirksrindviehschau des Rinderzuchtvereins Rems-Murr ist nach sechs Jahren der Abstinenz auf großes Zuschauerinteresse gestoßen, schnell hatte sich das Event über die sozialen Medien herumgesprochen. „Endlich mal wieder treffen mit anderen Milchbauern, mit Züchterkollegen“, freut sich ein Landwirt und hat nicht nur Frau und Kind, sondern auch gleich die Altenteiler mitgebracht. Ein willkommener Sonntagsausflug für diesen wechselhaften Tag, der mit strahlendem Sonnenschein und Graupelschauern im Wechsel schon einen Vorgeschmack auf den kommenden April gibt.

Geboten ist Hochkarätiges: In den Grünlandregionen des Schwäbischen Waldes haben sich offenbar gleich mehrere Höfe zu Top-Zuchtbetrieben entwickelt, die nach Ansicht der Juroren ohne Weiteres auf internationaler Ebene mithalten können. Zumeist steckt hinter dem eindrucksvollen Ergebnis das Herzblut mehrerer Generationen, zumindest aber die Auswahl der besten Gene vieler Kuhgenerationen. Und so kommt Alfred Weidele aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Diese Ausstrahlung, diese Offenheit der Rippe, dieses harmonische, extrem lebhafte Euter, die Festigkeit der Niere!“ - in bilderreicher Sprache beschreibt der Fachjargon das Exterieur der Kühe.

Der Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Zuchtverbandes RBW hat es sich nicht nehmen lassen, zusammen mit Klaus Mayer, dem Vorstand des Rinderzuchtvereins Ellwangen, höchstpersönlich die zehn aufgetriebenen Klassen zu richten. Nach Rasse und Alter zusammengestellt schreiten nun die Bewerberinnen an der Hand ihrer Besitzer erhaben im Kreis und präsentieren sich von ihrer schönsten Seite den kritischen Augen der Richter. Nicht immer klappt es allerdings mit der Vornehmheit so ganz perfekt, ab und zu geht in der ungewohnten Situation heute das Temperament mit einem der braven Milchwunder durch und sie wirbelt mit ihrer dreiviertel Tonne Gewicht ihre Begleitperson durch die Halle. Kein Wunder, sind diese Kühe es doch sonst gewohnt, sich den ganzen Tag frei im Laufstall bewegen zu können - zum Futtertrog, zur elektrischen Viehbürste, ins Freie, zum Melken, in die bequeme Liegebox. Nur gut, dass die vielen Zuschauer mit Kinderwagen und Oma heute hinter starken Paddockgittern sicher verwahrt sind.

Zuletzt lässt Ringrichter Weidele die Kühe jeder Gruppe nebeneinander Aufstellung nehmen. Mit dem Hinterteil zu den Zuschauern wohlgemerkt, schließlich sollen diese ganz besonders das Euter anschauen können, das bei einer Milchkuh naturgemäß das wichtigste Körperteil ist und dessen Vorzüge er anschaulich erläutert: „Das starke Zentralband bewirkt hier eine optimale Strichplatzierung.“ Auch die Kriterien für die Rangierung werden erklärt, so bekommt die durchgegangene Kuh sogar einen Bonuspunkt, denn sie „zeigt ja viel Frische trotz ihres fortgeschrittenen Alters“.

Letztlich geht es bei all den bewerteten Merkmalen allerdings nicht um reine Optik, sondern in erster Linie um Funktionalität: Die Tiere sollen möglichst lange gesund, leistungsfähig und fruchtbar sein. Eine Fehlstellung der Gelenke zum Beispiel würde zu vorzeitiger Arthrose führen, ein zu tiefes Euter zur Verletzungsgefahr beim Aufstehen. Dass dennoch liebgewordene Kühe gelegentlich länger behalten werden als ökonomisch vielleicht sinnvoll, macht den menschlichen Aspekt der Nutztierhaltung aus.

Anders als bei den Erwachsenen geht es beim Wettbewerb der Jungzüchter, der heute eine besonders nette Attraktion ist, nicht um die Qualität der vorgestellten Tiere, sondern darum, wie gut die Kinder und Jugendlichen ihr Tier vorbereitet haben und vorführen. Wurde es sauber gewaschen und möglicherweise geschoren? Läuft es brav an der Hand? Geht der Vorführer/die Vorführerin im Gleichschritt mit dem Tier? Weiß er/sie Bescheid über Alter, Abstammung und Futterbedarf? Und passt das Kalb auch zur Größe des Kindes? Nicht zu groß und nicht zu klein soll es sein, der Rücken etwa auf Schulterhöhe des Kindes. „Lieber ein größeres Kalb“, verrät ein junger Experte, „die ganz kleinen sind viel schwieriger zu händeln, die machen nur Blödsinn!“.

Im Idealfall hat das Jungtier in Monaten gerade das Alter des Vorführenden in Jahren. Spielerisch lernt so der Nachwuchs der Milchviehhalter - und oft auch der von den Nachbarn - den geschickten Umgang mit den anvertrauten Tieren. Und einen Pokal mit Kinogutschein gibt’s obendrauf.

Viel Mühe und Aufwand haben nicht nur die Beschicker der Schau mit Waschen, Scheren und Führigmachen im Vorfeld an ihren Kühen geleistet, sondern auch die Organisatoren, namentlich Christoph Mayer, Andrea Haag, Linda Barth und besonders Junglandwirt Chris Krauss aus Pfahlbronn vom Betrieb Schwenger, der durch gute Beziehungen nicht nur die Reithalle und eine Reporterin organisiert hat, sondern auch mit Engelszungen und viel Hartnäckigkeit die Besitzer von über 50 Kühen zur Anmeldung überreden konnte. Mit Überschreiten dieses Limits kann heute auch eine Staatsprämierung durchgeführt werden, was die Vereinskasse entlastet. Und so gibt es für die Teilnehmer neben Sachpreisen auch bunte Täfelchen für die Stalltür.

Und während Familie Ziegler aus Berglen-Streich, die nicht nur Milchviehhalter, sondern auch Metzger sind, für den Verein Grillwurst um Grillwurst und Steak um Steak verkauft und mehrfach von zu Hause Nachschub holen muss, nähert sich die Veranstaltung mit Spannung ihrem Höhepunkt: der Kür der Gesamtsieger. Natürlich gibt es eine Eutersiegerin, heute ist dies Sina aus Sulzbach/Murr-Berwinkel vom Betrieb Andrea und Reinhold Haag, mit „diesem ausbalancierten Euter, dieser Beaderung - so würde man ein Euter malen im Kinderbuch“, die eine goldene Kuh für die Vitrine mit nach Hause nehmen darf. Und es gibt auch eine Fleischsiegerin, denn die im Zuchtverein traditionell dominierende Rasse Fleckvieh - diese Rotbraunen mit dem weißen Kopf - werden als Zweinutzungsrind gezüchtet, sollen also neben Milch auch genügend Muskelmasse produzieren. Dieser Titel geht an Kaspri vom Betrieb Christoph und Marwin Mayer GbR aus Langenberg wegen ihrer „besten Behosung, extrem breiter Brust und ausgeprägter Lendenpartie“. Auch aus den vier anwesenden schwarzbunten Holsteins und den beiden Braunvieh-Kühen (korrekt: Brown Swiss) wird je eine Siegerin gekürt. Den Gesamtsieg aber trägt unter großem Applaus eine Seniorin davon: Startnummer 41, Kasa vom Betrieb Christoph und Marwin Mayer GbR, die nach zehn Kälbern und rund 75.000 Litern Milch immer noch vital und gut aussehend daherkommt. „Diese Kuh zeigt, was Langlebigkeit heißt.“ Und gute Haltung, denn so alt wird kein Tier, das sich nicht rundum wohlfühlt.

Und wie ist das Urteil der Veranstalter zum gelungenen Event? „Zufrieden“, nickt der Junglandwirt bescheiden und wischt sich den Kuhsabber vom weißen Hemd.

Ergebnisse:

Sieger jung (1. Kalb): Holly von Frank und Michaela Schwenger aus Alfdorf-Pfahlbronn, Reservesieger Schalyn von der A. und R. Haag GbR aus Sulzbach/Murr-Berwinkel

Sieger mittel (2. und 3. Kalb) Liesel von Frank und Michaela Schwenger aus Alfdorf-Pfahlbronn, Reserve: Olivia von Roland Glaeser aus Aspach

Sieger alt (4 und mehr Kälber): Kasa von der Christoph und Marwin Mayer GbR aus Welzheim-Langenberg, Reserve: Sina von der A. u. R. Haag GbR aus Sulzbach/Murr-Berwinkel

Jungzüchterwettbewerb:

Sieger jung: Franziska Maier mit Sonne

Sieger älter: Laura Maier mit Ulla

Eutersieger: Sina von der A. u. R. Haag GbR aus Sulzbach/Murr-Berwinkel

Fleischsieger: Kaspri von der Christoph und Marwin Mayer GbR aus Welzheim-Langenberg

Gesamtsieger: Kasa von der Christoph und Marwin Mayer GbR aus Welzheim-Langenberg