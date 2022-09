Reifenwechsel beim Fachmann ist sicherer: Warum jetzt schon ein Winterreifen?

Ein gewaltiger Berg mit neuen Reifen wartet im Welzheimer Autohaus Mika auf die Winter-Saison 2022. Es riecht nach Gummi, man sieht, dass hier gearbeitet wird. Das Team rund um KFZ-Meister Jürgen Mika wuchtet schon eifrig die ersten Reifen. „Es ist immer ratsam, seine Winterreifen schon Mitte oder Ende September zu kaufen, denn im Oktober wird alles teurer“, weiß KFZ-Chef Mika und ergänzt: „Aus dem Grund kaufen wir für unsre Kunden schon vorab ein und gehen als Serviceleistung praktisch in Vorkasse.“

Seit gut 30 Jahren gibt es das Welzheimer Autohaus bereits und man weiß hier, dass Sicherheit ein hohes Gut ist. Reifenkomponenten wie der Bremsweg, die Fahreigenschaften, die Fahrdynamik und das Verhalten in Notsituationen sind bei der Beratung ein wichtiger Faktor. „Wir alle sind Teil des Straßenverkehrs und die richtige Reifenwahl, inklusive des korrekten Wechsels, sollte als Grundsicherheit schon eine große Beachtung finden“, mahnt Mika sorgenvoll. Er hat schon einiges gesehen: "Viele ziehen daheim ihre Radschrauben falsch an, da sie das jeweilige, zum Reifen-Hersteller passende Werkzeug nicht haben“, erzählt der Kfz-Meister und ergänzt: „So kommt es leider häufig zu abgebrochenen Gewinden oder gar, schlimmer, zu losen Radschrauben, was wiederum zu Unfällen oder hohen Reparaturkosten führt.“

Auf was sollte man also neben der richtigen Vertragswerkstatt noch achten? In erster Linie kommt es bei jedem Hersteller auf die Gummimischung an, was sich laut Mika auf den Fahrkomfort, den Verschleiß, den Rollwiderstand und den für 2022 nicht unerheblichen Spritverbrauch auswirkt. Der richtige Kontakt mit der Straße ist hier ein wesentliches Qualitätsmerkmal.

Ein gutes Profil ist wichtig bei Vielfahrern

Auch muss sich der Fahrer – wie Jürgen Mika weiß – fragen, was er mit seinem Auto machen möchte. Für eine Zielgruppe, die nur zum Supermarkt oder Rathaus fährt und die tägliche Räumung der Straße abwarten kann, ist ein gutes Profil wichtig, und das allgemeine Vorankommen. Dieser Personenkreis setzt seine Priorität nicht unbedingt auf die Rutschsicherheit bei hohen Geschwindigkeiten. Anders bei Vielfahrern, wo der Verschleiß der Reifen inklusive der Sicherheit – auch und gerade bei hohen Geschwindigkeiten – ausschlaggebend ist. Günstigere Varianten wie Hankook oder Semperit sind für das allgemeine Vorankommen ausreichend.

„Für Vielfahrer sind jedoch die Marken Continental, Michelin, Goodyear sowie Bridgestone geeignet. Der Preis setzt sich hier zudem anhand der Reifengröße zusammen“, bekräftigt Mika. In seinem Autohaus wird, um allen Interessenten gerecht zu werden, sogar ein Reifenwechsel an zwei Samstagen angeboten. Gibt es sonst noch Tipps vom Fachmann? Viele unterschätzen, laut Mika, die richtige Reifenlagerung, auf die es ebenso wie auf die alljährliche Felgenreinigung ankommt.

„Da die Räder auch ausgewuchtet und zudem Gewichte eingeklebt werden, wird der reinigende Sicherheitsfaktor oft unterschätzt“, sagt Jürgen Mika. Zum Schluss hält der Welzheimer Kfz-Profi noch eine Anekdote parat: „Ein Stuttgarter kam einmal kurz vor Feierabend in unsere Werkstatt und hatte einen Platten. Wir haben ihm einen zur Automarke passenden Reifen draufgemacht. Der war dann so perplex, dass er bis heute seinen Reifenwechsel bei uns im Welzheimer Wald machen lässt“, erzählt Jürgen Mika euphorisch und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Natürlich auch wieder in 2022.“

Wichtig ist, die Reifen vom Fachmann austauschen zu lassen

Sind die Kfz-Kollegen im Umkreis hier einer Meinung oder gibt es sogar noch weitere gute Gründen für einen Reifenwechsel mit Werkstattbesuch? „Wir haben hier halt spezielle Schneeverhältnisse im Welzheimer Wald, und man sollte gerade deshalb auf halbherzige Kompromisse bei der Sicherheit verzichten“, mahnt der Kaisersbacher Kfz-Meister Markus Gall, der mit einer fast 70-jährigen Firmengeschichte sein vom Vater übernommenes Familienunternehmen leitet.

Das unabhängige Autohaus Gall in Kaisersbach steht seinen Kunden bei Wartung, Reparatur und Diagnose aller Fabrikate, auch vor dem kommenden Winter, mit Rat und Tat zur Seite. Die Nähe zum Ebnisee nebst Schwabenpark ist hier für viele Durchreisenden zudem interessant. „Anhand des Abfahrtbildes an den Reifen lassen sich vom Fachmann gezielt Schäden am Fahrzeug erkennen, was viele nicht wissen“, sagt Markus Gall und fachsimpelt weiter: „Ein ungleich abgefahrener Reifen gibt beispielsweise einen Hinweis darauf, dass was mit dem Fahrwerk nicht stimmt.“ Auch weiß der Kaisersbacher Auto-Profi, dass defekte Stoßdämpfer am „fleckigen Abfahrprofil“ leicht erkennbar sind. Vorausgesetzt natürlich, „ein Fachmann“ wechselt den Reifen. Ein zu hoher oder zu niedriger Luftdruck wird parallel sichtbar und ist vom Autohaus zu korrigieren.

Seit 2014 ist die sogenannte Reifendrucküberwachung vorgeschrieben, die dem Fahrer die richtige Luftsituation im Reifen signalisieren muss. „Und diese Systeme müssen bei jedem Reifenwechsel kalibriert werden“, mahnt Gall und er weiß auch: „Dass bei einigen Fahrzeugen dieses Kalibrieren werkstattpflichtig ist.“ Der Klassiker, so der Kaisersbacher, wäre, dass die Leute die Reifen gleich falsch herum draufmachen. Denn die Reifen hätten eine Laufrichtung und diese gilt es ebenfalls zu beachten. Einen korrekten Drehmomentschlüssel sollte jeder Reifenmonteur zudem im Repertoire haben.

Unterschied zwischen Sommer- und Winterreifen

So hat fast jedes Fahrzeug seinen eigenen „Anzugsdrehmoment“ und nur der Fachmann hat hier alle Fabrikate vorrätig. Gall blickt ernst auf den Winter und gibt zu denken: „Ein richtiges Anziehen der Reifen ohne den passenden Drehmomentschlüssel kann ein Glücksspiel sein.“ Auch weiß nur der Profi, bei der Fülle der Anbieter, was der passende Reifensatz zum passenden Fahrzeug ist. Auto-Fachmann Gall hat natürlich ebenfalls eine breite Palette von Continental, Goodyear oder Hankook im Angebot. Selbst verschuldete unkorrekte Montagen können von einem Versicherungs-Haftungsausschluss über grobe Fahrlässigkeit bis hin zu rechtlichen Problemen im Schadensfall führen. Ein kompletter Radwechsel beginnt bei Gall mit 26 Euro und ist inklusive Wäsche und Einlagerung bereits ab 65,90 Euro zu haben. Und danach ist der Fahrer dann auch versicherungstechnisch wieder auf der sicheren Seite.

Was aber sind die alles entscheidenden hauptsächlichen Unterschiede zwischen Sommer- beziehungsweise Winterrädern und warum greifen diese im Schnee soviel besser? Erst mal funktionieren, laut Gall, Sommerreifen nur bei über sieben Grad, da darunter eine richtige Reifen-Haftung zur Straße nicht mehr gewährleistet ist. Zweitens hat ein Winterreifen im Gegensatz zum Sommerreifen Lamellen, die das Profil arbeiten lassen.

Der Kaisersbacher Kfz-Meister erklärt außerdem, „dass sich die Profilblöcke biegen lassen müssen, damit der Schnee aus dem Reifen auch wieder rausfallen kann“. Da diese Gummimischung individuell ist, können Stabilitätsprogramme, wie das gängige ABS, nur mit Winterreifen die volle Fahrsicherheit gewährleisten. Um diese Fahrtüchtigkeit noch zu komplettieren, bietet seine Vertragswerkstatt einen Flüssigkeitsfrostschutz-Wintercheck mit an.

Markus Gall erinnert sich abschließend an ein Wintererlebnis, als ein Mann mit seinem neuen Auto von der gegenüberliegenden Tankstelle bei Schneeaufkommen die Notwendigkeit des Reifentauschs nicht einsah und daheim die Reifen selbst draufmachen wollte. „Er kam gerade bis zum ersten Kreisverkehr am Ebnisee und schoss dann durch diesen quer drüber“, erzählt Gall und rettet seine Geschichte noch mit einem positiven Ende: „Wir haben sein Fahrzeug jedoch danach sofort repariert und ihm die erforderlichen Winterreifen draufgemacht.“