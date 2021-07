Heute kaum mehr vorstellbar, wenn es heißt: „Am Ende des Zweiten Weltkriegs gab es nichts mehr.“ Aber so war es. Also schwärmten Schulklassen landauf und landab aus, um unter fachkundiger Anleitung ihrer Lehrer Kräuter für die Apotheken zu sammeln. Gar nicht so leicht, die echte Kamille von der Hundskamille zu unterscheiden.

Auch der Ackerschachtelhalm mit seinem hohen Anteil an Kieselsäure und die Schafgarbe mit ihrer blutbildenden („Blutkraut“) und blutstillenden Wirkung wurden