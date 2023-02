Scharfe Messer vor dem Welzheimer Edeka bei Scherenschleifer Romeo Weiß

Freundlich begrüßt Romeo Weiß seine Kunden und er lächelt dabei über beide Ohren. Er nimmt sich Zeit, begutachtet kurz die mitgebrachten Gegenstände, schätzt diese ein und beginnt diese dann auf Wunsch zu schleifen oder zu polieren. Mit seinen handwerklichen Händen, die wohl Geschichten zu erzählen hätten, hält der erfahrene Scherenschleifer präzise die zu schleifenden Gegenstände und setzt an: von Kochmessern, Besteckmessern und Scheren, über Rasenmähermesser, Heckenscheren sowie Sägeketten, bis hin zu Brotschneidemessern und Werkzeugen zur Metall- und Holzverarbeitung.

In siebter Generation Scherenschleifer

Fachmann Romeo Weiß ist mit seinen Söhnen Maurice und Serco bereits in siebter Generation Scherenschleifer von Beruf. Als im Jahr 1846 das Familienunternehmen startete, dachte einst wohl noch niemand, dass man damit bis nach Italien, Österreich oder die Schweiz kommt, um Menschen mit einem mobilen Schleifservice den Alltag zu erleichtern. „Ich habe auch schon Samurai-Schwerter geschliffen, das hat aber fast eine Woche gedauert“, verrät der aus Neustadt an der Weinstraße kommende Handwerker.

Auch andere Handwerksberufe schätzen seine Fingerfertigkeit

Der 50-jährige Scherenschleifer liebt seine Arbeit, jedoch auch andere Handwerksberufe wie Friseure (Scheren), Fußpfleger (Zangen) oder Forstarbeiter (Sägeketten) schätzen seine Fingerfertigkeit, wenn es um das Instandhalten und Erneuern ihrer Werkzeuge geht. Je nach Aufwand nimmt er zwischen drei und zehn Euro, ein durchaus fairer Betrag pro Schleifarbeit, fachsimpelt Romeo Weiß. Er erzählt, dass man durch seine Schleifarbeit bei einem Messer, was stumpf aktuell weniger als einen Euro wert ist, den Wert enorm steigern kann.

In Zeiten von Nachhaltigkeit und mit Blick auf das Phänomen der Wegwerfgesellschaft setzt der Handwerker durch seine „Aus alt mach neu“-Arbeitsweise – als Trendsetter – echte Maßstäbe. Romeo Weiß ist somit stolz, darauf seinen Betrag zu einer nachhaltigen Lebensweise beitragen zu können.

„Die Welzheimer lassen ihre Geräte gern erneuern und sind vom Typ her auch eher an Langlebigkeit interessiert“, weiß der Fachmann mit einem Lächeln in den Augen zu erzählen. Auf die Frage hin, wie er gerade auf den Welzheimer „Edeka-Parkplatz“ kam, hat er folgende Antwort parat: „Ich kenne den Chef vom Remstal-Markt in Weinstadt, und dieser erlaubt mir in Schorndorf und parallel hier in Welzheim zu stehen.“ So haben auch die Welzheimer eine Möglichkeit, sein Handwerkskönnen „vor Ort“ zu nutzen.

Seine mobile Schleifer-Werkstatt steht hier – ab sofort bis einschließlich 11. Februar – täglich von 11 bis 17 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr. Terminvereinbarungen per Telefon sind erwünscht, aber auch spontane Kunden sind willkommen.

Infos

Terminvereinbarung mobiler Schleifservice / Telefon: 01 76/77 34 10 01.