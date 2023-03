Schwer für kleine Firmen: Welzheimer Unternehmer Thilo Kuhn zur Inflationsprämie

„Im Rems-Murr-Kreis drücken sich viele der 11.000 Unternehmen vor der Inflationsprämie: Das prangert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) an“, so war in unserer Zeitung Anfang März in der Rems-Murr-Rundschau zu lesen von einer Pressemitteilung, die die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Region Stuttgart verschickt hatte. Rund 11.000 Unternehmen gebe es nach Angaben der Arbeitsagentur im Rems-Murr-Kreis, hieß es in dem Artikel. „Ein Großteil davon drückt sich davor, ihre Beschäftigten in der Krise zu unterstützen: Extra-Geld gegen die Löcher, die die Inflation ins Portemonnaie reißt? Fehlanzeige. Viele Chefs im Rems-Murr-Kreis machen um die Inflationsausgleichsprämie einen großen Bogen“, wird ein Vertreter der Gewerkschaft unter anderem zitiert.

„Für eine kleine Firma sind 3000 Euro eine Hausnummer“

Auch Thilo und Tanja Kuhn haben den Artikel gelesen. Thilo Kuhn ist der Geschäftsführer der Firma Kuhn IT in Welzheim, Tanja Kuhn die Prokuristin. Mit der Nahrungsmittelbranche haben sie nichts zu tun. Aber sie geben zu bedenken, dass die Situation für kleinere Betriebe ebenfalls nicht einfach ist. „Uns beide hat der Artikel gestört“, sagt Thilo Kuhn beim Gespräch in seiner Firma. „Wir kaufen in Welzheim regional ein.“ Auch dabei haben sie natürlich mitbekommen, dass die Lage der Lebensmittelbetriebe oft schwierig ist und es Preiserhöhungen gab.

Wofür das Paar Verständnis hat. Der Inflationsausgleich: Für die Mineralöl- oder Automobilindustrie mit Milliardengewinnen sei er leicht auszugeben. „Für eine kleine Firma sind 3000 Euro eine Hausnummer“, sagt Thilo Kuhn.

Seine Sorge gilt weniger seinem eigenen Unternehmen. „Wir stehen sehr gut da.“

„Als IT-Firma müssen wir uns alle fünf Jahre neu erfinden“

Sondern den kleinen Betrieben, die sich nicht zu Wort melden. Und er schildert einige grundsätzliche Überlegungen. Angefangen bei der Mitarbeitergewinnung. „Wir stehen in einem unheimlichen Wettbewerb. Wir müssen Mitarbeiter gewinnen.“ Das ist sehr schwierig in der Branche. Die Firma Kuhn IT erwirtschaftet im Jahr rund acht Millionen Euro Umsatz und beschäftigt circa 38 Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und deren Mandanten. Das Team von Kuhn IT erbringt Dienstleistungen rund um die Datev-Software für diese Berufsgruppen. Die Datev ist nach eigenen Angaben der drittgrößte Anbieter für Business-Software in Deutschland und einer der großen IT-Dienstleister in Europa.

Eine schnelllebige Branche. „Als IT-Firma müssen wir uns alle fünf Jahre neu erfinden“, weiß Thilo Kuhn. „Das gelingt uns ziemlich gut.“

Das Unternehmen will für Fachkräfte attraktiv sein. Dafür wird viel getan. Angefangen bei flexiblen Arbeitszeiten in Abstimmung mit dem Team, sehr modernen Arbeitsplätzen im markanten Neubau in Breitenfürst, die Mitarbeiter erhalten einen Firmenzuschuss für die Betriebsrente, man kann im Home-Office arbeiten, einige Angestellte tun das zu 100 Prozent.

Der Urlaub wurde auf 30 Tage erhöht. Es gibt ein kostenloses Mittagessen, gekocht in der „Residenzstube“ in Welzheim, neue Kaffeemaschinen sowie eine moderne Cafeteria fürs gemeinsame Essen. Die Kollegen im Außendienst haben ein Firmenfahrzeug und -smartphone. Im Flur steht ein Tischkicker, der Chef spielt auch mit. Es geht mal gemeinsam zum Boxen und auf Segway-Tour, auch ein Lauftreff wird montags angeboten.

Vier-Tage-Woche: „So einfach ist das nicht als kleine Firma“

Eine Vier-Tage-Woche, wie sie derzeit häufig diskutiert wird? „Wir haben das auch mal angedacht“, sagt Thilo Kuhn. Dann aber habe man die Erreichbarkeit für die Kunden nicht mehr. Sie erhalten eine Erreichbarkeit von 7 bis 18 Uhr plus Feierabend- und Wochenend-Hotline. Schon jetzt besetzt die Firma alle Stellen doppelt. Dann bräuchte man drei Mitarbeiter. Fazit: „So einfach ist das nicht als kleine Firma.“

„Nicht nur als Privatperson steigen die Kosten“

Und, weiß der Unternehmer: „Nicht nur als Privatperson steigen die Kosten.“ Sämtliche Lieferanten und Zulieferer hätten ihre Preise in den vergangenen Monaten und Jahren deutlich erhöht. Nur bedingt könne diese Preissteigerung an die Kunden weitergegeben werden. Thilo Kuhn beklagt sich nicht. Die aktuelle Diskussion um den steuerfreien Bonus versteht er als Unternehmer. Es ergebe sich aber kein Anspruch daraus.

"Wir investieren in Technologie und Neuerungen"

Kuhn setzt darauf, ins Unternehmen zu investieren, einen Mehrwert zu schaffen. Das sei besser, als den Mitarbeitern einen Zuschuss zu geben, der nicht nachhaltig sei. Kuhn IT hat zwei Start-ups gegründet, die, noch, reine Zuschussbetriebe sind. „Wir investieren in Technologie und Neuerungen, um den Arbeitsplatz auch langfristig sicher und attraktiv zu halten.“

"Irgendwann ist Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig"

Generell sorgt er sich, dass eine „Spirale“ entstehen könnte: Mitarbeiter fordern mehr, Unternehmen geben mehr und geben das an die Kunden weiter. „Irgendwann ist Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Stärke in Deutschland sind kleine Unternehmen.“ Da schlägt Kuhn den Bogen zum Beginn des Gesprächs. Die Zeit spiele für die großen Konzerne und Firmen. Jede Aufgabe eines kleinen Bäckers oder Metzgereibetriebs sei unwiederbringlich verloren, verschlechtere die Vielfalt, stärke den Gewinn der großen Unternehmen und Discounter.

"Wenn ich mehr ausschütte, muss ich mehr Umsatz machen"

Und eine ökonomische Wahrheit ruft der 55-Jährige in Erinnerung. „Wenn ich mehr ausschütte, muss ich mehr Umsatz machen.“

Wie könnte die Politik helfen? Der Unternehmer hat von sich aus im Gespräch nichts gefordert. Danach gefragt, sinniert Thilo Kuhn. Er wünscht sich, sehr zusammengefasst, dass die Politik „nicht immer mehr auf Umverteilungsszenarien baut“. „Kleine Betriebe sichern Arbeitsplätze“, unterstreicht er. Man gehe ins Risiko. Ein Unternehmer sitze auch samstags und sonntags im Unternehmen. Er wünscht sich von Politikern, dass sie sich selbst ein Bild machen, statt Verbotsdenken eher auf das Schaffen von Anreizen setzen, einen Abbau der Bürokratie, ein leistungsfähiges Bildungssystem. Es geht ihm auch um Respekt für Mittelstand und Unternehmer und mehr Ehrlichkeit in Finanzfragen. „Sondervermögen“, das Wort nimmt er als Beispiel und verweist auf Schulden, die zu bezahlen sind.