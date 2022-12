Sechste Mühlenweihnacht in Murrhardt am 10. und 11. Dezember: Was ist geboten?

Die Stadt Murrhardt und „WaldMeister“ Naturparkführer Walter Hieber sowie Dr. Manfred Krautter laden zusammen mit den Bewohnern der Glattenzainbachmühle, Anja und Timo Hübner, zur sechsten Mühlenweihnacht im Schwäbischen Wald nach Kirchenkirnberg ein.

Mühlenweihnacht in Kirchenkirnberg: Adventsstimmung im Schwäbischen Wald

Kein Markttreiben, jedoch viel Stimmung und Programm für große und kleine Besucher. Dazu wenige ausgewählte leckere regionale Speisen und Getränke. Mitinitiator Walter Hieber verrät, dass es nur bei der Mühlenweihnacht und dem vergangenen Advent im Park in Welzheim die exklusive Weihnachtswurst mit einem Hauch Spekulatiusgeschmack gebe.

Auch in diesem Jahr können sich die Besucher auf kleine, geschmückte Essensständchen und auf die traditionelle Feuerstelle freuen. Bei der Mühlenweihnacht ist aber auch Kreativität gefragt: Neben Bastelangeboten und spielerischen Aktivitäten wie Christbaumweitwurf, Weihnachtsgewürze-Raten oder Rentiereinfangen werden Weihnachtsgeschichten und Mühlenmärchen erzählt. Zudem gibt es die Möglichkeit, an Führungen in der Mahlstube oder an der Wanderung „Waldweihnacht der Tiere“ teilzunehmen. Licht- und Feuerjonglage sowie eine Fackelwanderung wärmen das Publikum auf.

Abseits des lebendigen Treibens lädt der Weihnachtsgedichtewald bei der Mühle außerdem zum Gedichteschmökern ein. Neu in diesem Jahr: der größte Räuchermann im Schwäbischen Wald - „selbst erdacht und handgemacht“, wie fast alles auf der Mühlenweihnacht.

Wer nicht mit dem eigenen Auto anreisen möchte, kann bequem öffentliche Verkehrsmittel nutzen: Mit R 3 von Stuttgart oder Backnang geht es nach Murrhardt. Von dort weiter mit dem Bus (VVS Linie 375) nach Kirchenkirnberg zur Gemeindehalle. Ebenfalls mit dem Bus von Welzheim geht es über Kaisersbach nach Kirchenkirnberg. Von der Gemeindehalle sind es zu Fuß etwa zehn Minuten bis zur Mühle. Nähere Auskünfte geben Dr. Manfred Krautter, telefonisch unter 0 71 81/8 39 94, Mail: eudea@gmx.de, und Walter Hieber, Telefon 0 71 82/93 56 97, Mail: Info@waldentdecker.de. Den jeweils aktuellen Programmplan gibt es kurz vorher auf www.waldentdecker.de.

Das Programm im Detail

Samstag, 10. Dezember

Ab 14 Uhr rund ums Feuer: Stockbrot, Würste und Bratäpfel, mit Naturmaterial in der Adventswerkstatt basteln, Mitmachangebote zum Spielen, Raten und Entdecken, zusammen mit Kräuterpädagogin Anette Siegle Räuchermischungen selbst mischen, Weihnachts-Gedichtewald, Geschenke und Bastelangebote in der Naturwerkstatt, größter Räuchermann des Schwäbischen Waldes, regionale Leckereien

Um 15 Uhr Advents- und Weihnachtslieder mit der Musikschule Schwäbischer Wald und Limpurger Land

Ab 15 Uhr Weihnachtsgeschichten in der Mahlstube

Ab 16 Uhr leuchtende Mühle: Christbaum, tausend Lichter, Feuerschalen, beleuchtetes Wasserrad

Um 17 Uhr Licht- und Feuer-Jonglage mit Raphael Seyfang

17. 30 Uhr Fackelwanderung

Sonntag, 11. Dezember