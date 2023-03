Seit 20 Jahren Friedensgebet in Welzheim: Prädikant Martin Becker zieht Bilanz

20 Jahre Friedensgebet in Welzheim. Eine tolle Leistung. Der Leiter des Angebots montagabends in der evangelischen St.-Gallus-Kirche im Stadtzentrum, Martin Becker, blickt im Gespräch mit unserem Mitarbeiter zurück, zieht Bilanz und schaut nach vorne: Auch wenn es beim Frieden in der Welt große Rückschläge gegeben hat: „Wir machen weiter.“

Bis heute keine Versöhung mit der Kirche

1964 in einer Arbeiterfamilie in einem Heilbronner Vorort geboren, lag die Bilderbibel für Martin in Omas Wohnküche immer bereit. „Die Gesänge der alten Frauen in der Neckargartacher Dorfkirche, die Zeit im Container bei den Geflüchteten prägten mich sehr.“ Beruflich ist Martin Becker im öffentlichen Dienst tätig, um - wie er sagt - seinen Lebensunterhalt aufrechtzuerhalten.

Mit Thomas Becker ist Martin Becker seit 27 Jahren verheiratet. Das Paar hat einen Pflegesohn, mehrere Katzen aus dem Tierheim aufgenommen und beherbergt im Haus geflüchtete Menschen. Als große Wunde in seinem Leben bezeichnet er die Aufhebung seines kirchlichen Arbeitsverhältnisses. „Bis heute haben es die Kirchenleitung und ich nicht erreicht, dass es zu einer Versöhnung und Wiedergutmachung kam." Bis zum heutigen Tag „darf“ Martin Becker aufgrund eines „Gnadenaktes“ ehrenamtlich in der württembergischen Landeskirche tätig sein.

Wie ist das Friedensgebet in Welzheim entstanden und wie haben Sie persönlich dies erlebt?

Das Friedensgebet entstand nach dem 11. September aus Betroffenheit und Angst vor einem Clash of Cultures. Die Kirche war voll, inklusive der zweiten Emporen. Die Menschen suchten Zuflucht im Gebet und der Gemeinschaft. Dies ebbte sehr schnell ab. Und es versammelten sich wöchentlich eine Handvoll Menschen aus der Kriegsgeneration und der Friedensbewegung aus allen Kirchen der Stadt zum Friedensgebet.

Welche Entwicklungen gab es in den vergangenen Jahren beim Friedensgebet und insbesondere welche Veränderungen?

Anfangs eine Gemeinschaft des Gebets und der kurzen Impulse zu Konflikten weltweit, dann Öffnung für den interreligiösen Dialog mit der Welzheimer Moschee, dann Einbeziehung der alevitischen Gemeinde, dann Aufnahme der Geflüchteten, Corona-Zeit mit Entwicklung neuer Konzepte und Formate für Kirche im Jetzt, Generationswechsel, Abschied der Kriegs- und Friedensbewegung hin zu spirituell Suchenden. Das Friedensgebet öffnete sich immer mehr interreligiös und international, nahm aktiv an der Gestaltung des Lebens in der Stadt teil durch Begegnungen, Ausflüge und Urlaube. Dazu kam es zu einer Neugestaltung der Liturgie: persönlicher, verankert in der Lebenswirklichkeit der Menschen, Magnet für Menschen, die eine innerliche und spirituelle Kirchlichkeit/Christentum suchen. Durch Corona kam der Altar aus dem Gotteshaus in die Mitte der Stadt auf den Kirchplatz. Das Friedensgebet öffnete sich stets, vernetzte sich immer weiter und wurde zu einem Beziehungsnetz auf dem Welzheimer Wald. Es trug zur Weiterentwicklung von Kirche im Prozess der Säkularisierung, Entkirchlichung bei, bildet Inseln der Anwesenheit Gottes und macht die Welt durchsichtig auf Gott hin. Gott wird über die Schönheit und den Ur-Segen erfahrbar.

Alfons Rosenberg: Gott schwindet in den Menschen hinein, Gott ist nur noch im Menschen erfahrbar - und ich erweitere im Sinne von David Steindl-Rast - und all seinen Lebewesen erfahrbar. Spürhunde retteten Leben in den Erdbebengebieten. Hunde! Die im Islam als unrein gelten, werden in der Türkei als Helden gefeiert und dürfen im Passagierraum in ihre Heimat zurückfliegen. Hunde und Katzen kehren nach den Erdbeben in ihre Häuser zurück und trauern um ihre Menschenfamilien. Im Friedensgebet wird deshalb seit einiger Zeit auch für die Tiere gebetet.

Eine Friedensgebetsbesucherin schreibt: Das ist so etwa wie ein 20-jähriges Ehejubiläum:

Mit unermüdlicher Arbeit verbunden

mit Kraft, Ärger

Nicht aufgeben

Immer wieder mit neuer Motivation

Neuen Ideen zu kompensieren

Und das, was mich etwas beschämt

So wenig Resonanz

Kam zurück.

Am 20. März ist der

Tag der Freude

Des Zusammenseins zum Feiern

Herzlichen Glückwunsch zu

20 Jahren Friedensgebet

Ohne Ende

Das so wichtig ist

In unserer so arm gewordenen Zeit.

Wie hat sich die Akzeptanz des Friedensgebets in dieser Zeit entwickelt, und zwar in Welzheim und in der Region? Gab es da Unterschiede und wie ist der aktuelle Stand?

Heute ist das Friedensgebet eine Institution für Welzheim und die Umgebung. Im Internet hat es eine große Fan-Gemeinde. Es gibt Menschen, die digital verbunden sind, nie montags erscheinen, aber sagen: Weil es das Friedensgebet gibt, trete ich nicht aus der Kirche aus. Im Internet wird das Friedensgebet als ein Modell für Kirche der Zukunft gefeiert: Es ist persönlich, aktuell und spirituell. Geht einen inneren und äußeren Weg. Die Besucherinnen und Besucher kommen montags aus einem Umkreis von rund 50 Kilometern. Immer wieder referieren Gäste aus Politik und Kirche aus dem gesamten Land. Sie betonen, wie einzigartig das Friedensgebet in der Gottesdienstlandschaft ist, ein Schatz der Landeskirche sei und Leuchtturmcharakter besitze.

Die älteste Friedensgebetsbesucherin ist die „Oma Sudan“. Sie kommt aus Zentralafrika und wurde über das Flüchtlingskontingent in Deutschland aufgenommen. Sie sagt immer über das Friedensgebet: The international church ist very good. Super!“ Damit hat sie alles erfasst und beschrieben.

Schon lange erhalte ich keine Droh- und Schmähbriefe mehr. Dies zeugt von der großen Akzeptanz. Dies war zu Beginn nicht so. Durch die Zusammenarbeit mit der Moschee wurde das Friedensgebet anfangs oft diffamiert und fand schwer Akzeptanz. Homophobie und Islamophobie herrschten damals sehr stark. Dies ist völlig verschwunden. Dank des Friedensgebets hat Welzheim sich zu einer internationalen und interreligiösen Stadt friedlich und wertschätzend entwickelt. Geflüchtete wählen bewusst Welzheim. Sie bezeichnen diese Stadt als liebenswert und rassismusfrei. Wobei sich neuerdings ein neuer Rassismus ausbreitet. Rassismus ist international und interreligiös. Es kam bereits mehrmals vor, dass muslimische Jugendliche das Friedensgebet störten und die Worte schrien: Nur der Islam ist richtig. Das ist sehr schmerzhaft. Wir schmiedeten sofort ein Bündnis von Schule, Mobiler Jugendarbeit und Polizei, um ins Gespräch zu kommen. Absolutheitsansprüche sind für die Zukunft des gesamten Planeten tödlich. Religion dient der Inklusion, nicht irgendwelchen exklusiven Ansprüchen. Religionen, die verbinden, weiten und öffnen, sind zukunftsfähig.

Durch den Ukraine-Krieg wurde viel in unserer Gesellschaft wieder infrage gestellt. Welche Veränderungen hat der Krieg im Friedensgebet gebracht? Gibt es Enttäuschung darüber, dass in 20 Jahren Friedensgebet die Zahl der Kriege nicht nachgelassen hat, oder gibt es eine Bewegung, jetzt erst recht?

Der Ukraine-Krieg ist ein kollektives Trauma für die Friedensbewegung und ein Schock für das Friedensgebet. Die europäischen Sicherheitsgedanken sind zerbrochen. 20 Jahre Gebet und kein Frieden. Ja. So ist es. Leben ist Begegnung mit dem Unverfügbaren. Im Zusammenbrechen müssen wir uns auf die Fundamente besinnen: Dialog von Mensch zu Mensch. Unsere gemeinsame Suche zum großen Geheimnis des Lebens. Zur Ur-Offenbarung im Herzen eines jeden Menschen. Das ist das Fundament. Die gemeinsame Grundlage die Tiefe des Schweigens, das gemeinsame Hören, das gemeinsame Vertrauen in das Leben. Das Friedensgebet verbindet interreligiös eine Freundschaft mit einer fast 95-jährigen Benediktinerin. Sie sagt eindeutig: Putin ist ein Hitler. Und nun beginnt das Ringen! Wie damit umgehen? Dietrich Bonhoeffer und Mahatma Ghandi standen im Briefkontakt. Ghandi soll gesagt haben: „Hitler kann nicht mit einem Hitler bekämpft werden.“ Bonhoeffer werden die Worte zugeschrieben: „Dort, wo eine Gemeinschaft des Friedens Wahrheit und Recht gefährdet oder erstickt, muss die Friedensgemeinschaft zerbrochen und der Kampf angesagt werden.“

Meine Großmutter erlebte die Bombennacht und das Flammenmeer ihrer Heimatstadt Heilbronn am 4. Dezember 1944.

In meiner Kindheit fanden regelmäßig Sirenen-Probealarme statt. Unvergesslich, wie meine Großmutter retraumatisiert wurde in diesem Augenblick und sagte: Martin! Die Bomber kommen, wir müssen uns im Keller verstecken! Ich schwanke zwischen Ghandi und Bonhoeffer.

Im wiederaufgebauten Heilbronn brachten die Überlebenden einen Phönix aus der Asche auf dem Hafenmarktturm an. Das nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaute Weinsberger Rathaus trägt die Inschrift: Dennoch - trotzdem - eineweg. Hilde Domin spricht von den „Dennoch-Menschen“. Die alten Neckargartacherinnen sangen voll Inbrunst in ihrer vom Krieg verschonten Dorfkirche: "Harre meine Seele", darin enthalten die Passage "und ein neuer Frühling folgt dem Winter nach ..."

Diese Kraft spüre ich deutlich im Friedensgebet. Spirituell ausgedrückt sagt die Benediktinerin Maria Immaculata: Frei nach Alfons Rotzetter - die Begegnung in Jesus Christus verändert den Menschen und auch unseren Gott. Gott drückt sich damit weiterentwickelt aus.

Weiterbeten, damit Menschheit und Gottheit sich weiterentwickeln. Prozess- und Schöpfungstheologie sind angesagt.

Am Dreikönigstag - dem orthodoxen Weihnachtsfest - luden wir Menschen aus der Ukraine ins Friedensgebet. Ein junges Ehepaar brachte sein auf der Flucht geborenes Baby an den Altar. Dies bringt die ganze Tragödie des unfassbaren Angriffskrieges zum Ausdruck.

Wo sehen Sie die Zukunft des Friedensgebets in den nächsten Jahren?

Ein Generationswechsel wird vollzogen. Die Nachkriegs- und Friedensbewegungsgenerationen verabschieden sich. Es kommen vermehrt Menschen aus der mittleren Lebensphase in das Friedensgebet. Es ist erstaunlich, dass das Friedensgebet weiter wächst. Auch international. Alle Kinder des Friedensgebets sind farbig. Es sind Menschen auf der Sinnsuche, nach Gemeinschaft, Spiritualität.

Das Konzept Friedensgebet Extra wird fester Bestandteil werden. Prominente besuchen das Friedensgebet und erzählen aus ihrer Lebenswelt. Dazu musikalische Höhepunkte. Kirche wird sich mehr und mehr in der Kunst, Musik und Poesie als überlebensfähig zeigen.

Die Seele ist musikalisch. Das Friedensgebet wird musikalischer werden. Bei einem Gebet, das an der Welt leidet, wird die Unmenschlichkeit gegenüber allen Lebewesen nicht akzeptiert. Wir werden zur Lyrik unserer Herzen aufbrechen und die Wahrheit des eigenen Herzens spüren, um Gott zu antworten und ihn zu verantworten.

Mein Wunsch: In fünf Jahren das 25. Jubiläum feiern mit einer Skulptur von Ebba Kaynak am ehemaligen KZ Welzheim. So bekommt der Welzheimer Friedenswächter ein Familienmitglied.

Ich bin sehr stolz und beglückt darüber, dass die bekannte Künstlerin Ebba Kaynak eine Skulptur für das 20. Jubiläum gestaltet hat. Und: Das Kunstprojekt wurde zu einem Bürgerprojekt der ganzen Stadt Welzheim. Privatpersonen, Firmen, Vereine, usw. spendeten, werden auf dem Sockel verewigt werden, dazu eine interkommunikative Gedenktafel angebracht. Ein einmaliges Gemeinschaftsprojekt für Welzheim.

Ich sehe das Friedensgebet auch noch als Mit-Motor zur Weiterentwicklung von Kirche in einer mehr und mehr entkirchlichten Gesellschaft, die Gott als tragende Kraft unserer eigenen Menschlichkeit sieht, die Grenzen aufbricht, Außenbestimmungen loswird und sich einem Himmel öffnet, dessen Güte allen gilt.