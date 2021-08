Die Sommertheater-Reihe „Kultur an besonderen Orten“ lebt davon, dass man mal in Gegenden, an Plätze, in Gehöfte kommt, in die man sich sonst eher kaum aufgemacht oder verirrt hätte.

Diesmal also der Biohof Vogel in Eberhardsweiler. Man steigt aus dem an einer alten Scheune geparkten Auto und kommt nach wenigen Schritten am Stall mit den buschigen Schwäbisch-Hällischen Schweinen vorbei. Und erlebt hier schon ein Theaterstück des prallen Lebens.

Einen Eber packt just die Lust,