Welzheim (nz).

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Welzheim hat am Samstag wieder ihren traditionellen Neujahrsgottesdienst am Ostkastell gefeiert. Im Mittelpunkt des gut besuchten Gottesdiensts stand die Jahreslosung der evangelischen Kirche für 2022: „Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“ aus dem Johannesevangelium. Prädikant Martin Becker von der evangelischen Kirchengemeinde hielt die Predigt.

