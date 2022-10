Sprachkurs für Welzheimer Flüchtlinge: So können besonders Mütter Deutsch lernen

Federmäppchen und Schulbücher liegen bereit, an den Bänken hängen Rucksäcke und Taschen, Tafel und Kreide gibt es, und natürlich unterhalten sich die Schülerinnen gern mit ihren Nebensitzerinnen: So gleicht der Kurs, den Dozentin Maria-Theresia Rodriguez-Silvero leitet, einer Schulklasse. Nur, dass die Schülerinnen und der Schüler das Jugendalter überschritten haben, ja, bereits ein ganzes Leben an Erfahrungen mitbringen. Und in dem Kurs geht es auch nicht um Mathe oder Physik, sondern um das Erlernen der deutschen Sprache. Denn die 25 Frauen und den einen Mann, die in der Klasse sitzen, eint, dass sie geflüchtet sind und nun Stück für Stück Deutsch lernen.

Teilnehmerinnen kommen zum Beispiel aus der Ukraine, aus Afghanistan, dem Iran

Das klappt schon gut. Woher sie kommen, erzählen die Kursteilnehmer selbst. Aus der Ukraine zum Beispiel, aus Afghanistan, aus dem Iran und dem Irak, aus Eritrea. Einige leben seit vier Monaten hier, einige seit sechs Jahren. An drei Vormittagen in der Woche lernen sie in einem Raum in der Kastell-Realschule, jeweils vier Stunden.

Es werden Worte gesucht, gefunden, Sätze formuliert

Zum Beispiel, klassische Gesprächssituationen zu meistern. Woher kommst du? Was möchtest du trinken? Was möchtest du essen? Diese Fragen stellt die Dozentin in den Raum. „Ich möchte Orangensaft.“ Wunderbar. Und Kuchen? Ja. Was für einen? Einen aus der Pfanne. Die junge Frau erklärt mit Worten und Gesten, was sie meint. Süß ist er. Na klar: Pfannkuchen. „Was für Kuchen kennen Sie?“, fragt Maria-Theresia Rodriguez-Silvero in die Runde. „Denken Sie mal an Obst.“ Apfelkuchen kennen die Frauen, Bananenkuchen auch. Spinatkuchen? „Nein, das ist eher eine Quiche oder Pizza.“ Und so entwickelt sich über die Obstsorten hin zum Kuchen und zur Torte ein munterer Austausch, werden Worte gesucht, gefunden, Sätze formuliert.

Mit Eifer beim Unterricht dabei: „Es fehlt nie jemand“

Wie überhaupt die Teilnehmerinnen und der Teilnehmer mit Eifer dabei sind. „Es fehlt nie jemand“, sagt die Dozentin. Außer, wenn die Kinder krank sind.

Viele der Frauen im Klassenzimmer haben Kinder. Für diejenigen von ihnen, die während des Kurses nicht in die Schule oder den Kindergarten gehen, gibt es eine Betreuung in einem Raum an der Bürgfeldschule. „Die Idee von dem Kurs war, dass Mütter die Möglichkeit haben, die Sprache zu lernen“, sagt Angelika Böttcher, Vorsitzende des Welzheimer Freundeskreises Asyl und Integration, der den Kurs organisiert hat.

Mütter wollten gern Deutsch lernen, konnten es aber wegen der Betreuung der Kinder nicht

Sie kannte einige Mütter, die gern Deutsch lernen wollten, es aber wegen der Betreuung der Kinder nicht konnten. Es gibt zwar entsprechende Sprachkurse in Schorndorf, doch zu diesen kommen sie zu spät und müssen früher los, damit die Kleinen in Kindergarten oder Schule gebracht und von dort geholt werden können. Ein örtlicher VHS-Sprachkurs für Flüchtlinge findet von 18.30 bis 21.30 Uhr statt, dann, wenn die Kinder das Abendessen bekommen und ins Bett gebracht werden.

Der Kurs war voll

Der Freundeskreis nahm sich des Themas an, begann im Frühjahr mit der Organisation des Sprachkurses, fand mit Maria-Theresia Rodriguez-Silvero eine Dozentin, die Baden-Württemberg-Stiftung fördert den Kurs. Am 12. September ging es los. Angelika Böttcher sprach mit geflüchteten Frauen, bat sie, die Nachricht weiterzugeben, informierte die Integrationsmanagerinnen und einen ehrenamtlichen Sprachlehrer - und war gespannt. Der Kurs war voll. Angelika Böttcher freut sich über die Resonanz. „Sprache ist halt die Brücke.“ Und dass insbesondere Frauen und vor allem Mütter und jene, die keine Möglichkeit haben, sonst an einem Sprachkurs teilzunehmen, die Chance dazu erhalten, das war ein Anliegen.

Nun wird fleißig gelernt, und zwar bis Ende 2023/Anfang 2024. Der Kurs schließt mit dem Zertifikat A2 oder B1 ab. „Man kann damit eine Berufsausbildung anfangen und hat große Chancen, einen Job zu kriegen“, sagt Maria-Theresia Rodriguez-Silvero. Und besser für das Bleiberecht ist es auch, weiß Angelika Böttcher. So erweist sich die Schule als Brückenbauer in die Zukunft auch für erwachsene Lernende. „Einen schönen Tag“: Einen freundlichen Abschiedsgruß aus dem Kurs bekommt die Redakteurin mit, als sie diesen verlässt.