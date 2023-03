Telekom bringt schnelles Internet nach Welzheim für 3232 Haushalte

Mit hohem Tempo setzt die Telekom ihren Glasfaserausbau im Rems-Murr-Kreis fort. Am 7. März 2023 präsentierte Alexander Ostertag, Regio-Manager der Telekom in der Fiber Region Süd-West für den Landkreis, anlässlich der Gemeinderatssitzung der Stadt das Ausbaugebiet.

„Wenn Sie sich fragen, warum es heute eine Premiere darstellt, dass mit Alexander Ostertag ein Vertreter eines Telekommunikationsunternehmens die Pläne persönlich bei uns vorstellt, habe ich zwei Antworten: Erstens die Ausbauplanungen betreffen einen großen Teil der Kernstadt und sind insofern ein ziemlich großer Schritt hin zur Gesamtabdeckung aller Haushalte und Unternehmen mit Glasfaseranschluss.

Zweitens die Pläne sind konkret und die Maßnahmen stehen unmittelbar bevor“, erklärt Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr. Weiter meint er: „Ich bin persönlich froh und dankbar, dass wir mit eigenwirtschaftlichen Glasfaserprojekten in Welzheim kein solches Drama durchlaufen, wie das Nachbarkommunen mit anderen Marktteilnehmern aktuell erfahren, will aber auch klar und deutlich sagen, dass das pures Glück ist und keine Fehler vor Ort. Bei der Telekom haben wir die Hoffnung, dass die Dinge auch so umgesetzt werden wie vereinbart.“

"Ab Anfang April können die neuen Glasfaseranschlüsse gebucht werden"

„Bereits heute haben über 39.000 Haushalte im Rems-Murr-Kreis die Möglichkeit, einen Glasfaseranschluss der Telekom zu buchen. Wir freuen uns, dass es jetzt für 3232 Haushalte in Welzheim weitergeht“, sagt Ostertag.

„Ab Anfang April können die neuen Glasfaseranschlüsse gebucht werden. In der zweiten Jahreshälfte starten wir dann mit den Verlegearbeiten.“ Kevin Rotärmel hält als Projektleiter für den Glasfaserausbau der Telekom in Welzheim alle Fäden in der Hand und den Kontakt zum Bauamt. „Es ist mir wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Zugang zu schnellem Internet erhalten. Deshalb arbeiten wir als Zweckverband mit Hochdruck daran, dass der Glasfaserausbau im Rems-Murr-Kreis bis 2030 flächendeckend realisiert wird“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel, Vorsitzender des Zweckverbands Breitbandausbau Rems-Murr.

„Durch den in Kürze startenden Ausbau in Welzheim kommen wir unserem Ziel einen weiteren Schritt näher.“ Das neue Netz ermöglicht Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (GBit/s). Es ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zu Hause, Video-Konferenzen, Gaming und Streamen gleichzeitig möglich sind. Nutzerinnen und Nutzer können auf die stetig wachsenden digitalen Anforderungen flexibel reagieren.

Philip Köngeter kritisiert, dass der größte Teilort Welzheims, Breitenfürst, derzeit nicht ausgebaut werde

„Wir freuen uns, dass unser Vertragspartner, die Deutsche Telekom, nun auch in Welzheim mit dem Ausbau beginnen wird. Als einziger Anbieter versorgt die Telekom urbane und ländliche Räume. So kommen wir der flächendeckenden Glasfaserversorgung in der Region stetig näher, können die höchste Ausbaugeschwindigkeit in ganz Deutschland beibehalten und bleiben beim regionalen Gigabitprogramm im Zeitplan“, erklärt Hans-Jürgen Bahde, Breitbandbeauftragter der Region und Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS).

Philip Köngeter, Gemeinderat in Welzheim, kritisierte und lobte die Telekom: „Glasfaser ist in Welzheim dringend nötig, da einige Bürger auf Satelliteninternet zurückgreifen müssten, weil sie keinen Vectoring-Anschluss mehr erhalten können.“ Er wies darauf hin, dass das Telekomnetz in vielen Bereichen zu stark ausgelastet sei und erweitert werden müsse. Gleichzeitig kritisierte er, dass der größte Teilort Welzheims, Breitenfürst, derzeit nicht ausgebaut werde und die Bürger dort keine schnellen Anschlüsse mehr bekämen.

Köngeter zitierte den Telekom-Service, der den Bürgern Auskunft erteile, dass man warten müsse, bis jemand umzieht oder sogar jemand verstirbt. Ostertag konnte keine Auskunft darüber geben, wann Breitenfürst ausgebaut werde. Die Telekom sei derzeit aufs Maximale ausgelastet, befinde sich jedoch in ständiger Prüfung ihrer Pläne.

Breitenfürst könne frühestens 2025 laut Telekom in Angriff genommen werden

Köngeter wies auch darauf hin, dass die Telekom hier erst vor kurzem einen Funkmast bauen konnte und den Bürgern dann nicht einmal einen Hybrid-Vertrag anbiete, was die Lage zumindest bis zum Glasfaserausbau entlasten würde. Zum Ende hin fragte sich Köngeter auch, warum die Telekom die Innenstadt und das Vogelviertel nicht mit Glasfaser versorgt. Hier werde die Stadt mit der Telekom laut Bernlöhr zumindest was das Vogelviertel angeht noch mal in Gespräche gehen, Breitenfürst könne frühestens 2025 laut Telekom in Angriff genommen werden.

Insgesamt gibt es also einige Kritikpunkte am Telekom-Ausbauplan in Welzheim, insbesondere was den fehlenden Ausbau in Breitenfürst betrifft. Die Telekom ist sich der Situation bewusst und prüft ihre Pläne regelmäßig, so Alexander Ostertag. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ausbaupläne in Zukunft entwickeln werden und ob die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt werden.

Die Telekom errichtet das Netz im Open Access: Es steht auch für andere Inhalteanbieter offen, deshalb können auch Kundinnen und Kunden von der höheren Geschwindigkeit profitieren, die nicht bei der Telekom sind. Ob eine entsprechende Vereinbarung vorliegt, kann beim jeweiligen Anbieter abgefragt werden.

Verschiedene Infomöglichkeiten in den Telekom-Shops

In den Telekom-Shops in der Marktgasse 3 in 71332 Waiblingen und der Bockgasse 13 in 73525 Schwäbisch Gmünd können Interessenten sich informieren und sich für ihren Anschluss vormerken lassen. Auch auf der Website www.telekom.de/glasfaser können sie den Glasfaserhausanschluss beauftragen. Infos gibt es zudem über einen Anruf bei der kostenfreien Hotline unter 0800/ 22 66100.

Im Fokus des Gigabitprojekts steht der partnerschaftliche Ausbau des ultraschnellen Glasfasernetzes. An dem Ausbauprogramm beteiligen sich derzeit 175 Kommunen inklusive der Stadt Stuttgart sowie der fünf benachbarten Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. Bis zum Jahr 2025 sollen nicht nur 50 Prozent der Haushalte und alle Unternehmen, sondern auch die Schulen in der Region schnell ins Internet kommen. Bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss haben.

Die Rahmenvereinbarung mit der Telekom sieht zudem vor, ein leistungsstarkes 5G-Netz zügig aufzubauen. In deren Mobilfunknetz können 95 Prozent aller Haushalte 5G nutzen und über 99 Prozent der Bevölkerung 4G/LTE. In dem Ballungsraum leben rund 2,8 Millionen Menschen. In der Region Stuttgart sind weitere Unternehmen im Glasfaserausbau aktiv.